李善均3年前算命太准：「会因涉毒戴上手铐」！神婆已病世，网友狂起鸡皮：泄露天机？

李善均今年10月因涉嫌吸毒接受调查，日前被警方发现去世於私家车内。 有网友提起3年前神婆对他的算命，发现从嫌疑内容到案发时间全都准确对上了，令人感慨惋惜不已。

2019年韩国电影《寄生上流》斩获奥斯卡大奖打开国际知名度，有网路节目请神婆为导演奉俊昊和两位主演宋康昊、李善均算命，预测未来走势。

神婆看到李善均的出生年月和照片后犹豫再三才开口，似乎十分震惊和疑惑：「我看到他戴手铐耶？他会经历一次争议事件。 不是出於自己的意志，而是因为他人... 为什么突然看到这个？」



神婆难以置信地问：「这位不会做那个吧？」节目PD问是指毒品吗，神婆点头：「为什么突然看到他戴著手铐走路和接受注射的模样？」



神婆表示不管了，就按照「那位婆婆」的说法原样转述：「你这愚蠢的家伙，你一直以来的建筑积累，不要一夕之间就丢个精光啊！你可能会一夕之间赔光逐渐积累的名声，要小心。 这不是你动脑筋就能解决的事。 尤其，要小心10月。 」

神婆称这是她第一次感受到这种心情，还说「那位婆婆」批评了很多，现场气氛颇为严肃沉重。



这则影片2020年3月通过YouTube公开，之后李善均继续拍戏并推出《法钱》《王者制造》等多部作品，直到今年10月被仁川警察厅以吸毒嫌疑立案调查，时间跟神婆说的一模一样。

李善均在调查中表示被声色场所女室长欺骗，以为她给的是治疗失眠的药物，没想到是毒品;被警方调查也是因为女室长向警方供出他的名字。 似乎皆与神婆所言「因为毒品和他人意志」一致。



不少网友涌入该影片留言称实在太准、惊呼第一次见识能预言3年后的神婆，而据悉这位神婆已在2年前因健康恶化过世，更引起网友猜测是泄露天机导致减寿，为二位故人祈求冥福。李善均於12月27日在首尔卧龙公园被发现倒在车内，享年48岁。



此外，神婆还预测奉俊昊很难再拍出超越《寄生上流》的作品；称宋康昊是巫师八字，幸亏祖上诚心祈求才能避免走这一条路，转而将能力运用在表演方面，且因经历过漫长辛苦的无名时期而慷慨帮助别人，以后也会一帆风顺。



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