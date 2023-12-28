【韓網熱帖】那些說李善均為什麼不能堅持下去非要輕生的人都來看看吧

知名演員李善均疑似燒炭自殺的消息曝光後引發全民的關注。

李善均從今年10月起就因為疑似吸毒接受了警方調查，12月27日早上被發現躺在車內，有燒炭的跡象，疑似自我了斷了生命。 在不少網友表示「他為什麼不能堅持下去，非要自殺」的言論出來之後，有網友列舉14條理由反駁：



1. 被風月場所女室長威脅敲詐超3億

2. 報警之後就被當作吸毒犯

3. 總統禮賓秘書官小孩校暴新聞一出來，李善均在接受警方調查之前就被媒體曝光了

4. 簡易毒檢呈陰性的結果一出來，媒體就報導說要看精密毒檢

5. 精密毒檢陰性結果一出來，媒體就報導說要檢測腿毛才行

6. 腿毛毒檢陰性結果一出來，又被說檢測標本的量不夠多

7. 又是陰性結果，媒體卻說是新型毒品，根本檢測不出來

8. 這個過程中他出演的新劇全被延期上檔，製片商等損失慘重

9. 廣告被中斷，要負擔違約金

10. 每次去接受警方調查時，警署門口都有拍照區域

11. 通宵調查之後，還要面對記者

12. 關於私生活的事情被媒體反覆曝光

13. 警方調查的部份內容通過媒體「直播」

14. 死亡當天還被報導「用吸管通過鼻子吸毒」

這到底要怎麼熬過去？

相關內容在theqoo上掀起熱議，留言超過千則：

1. 活著的家人才最倒楣，他是因為被抓覺得丟臉才想死的，一開始就不要做這麼事情啊

2. 雖然我覺得他也罪不至死，確實遭遇了一些殘忍的事情，但是我為什麼要站在他的立場上去考慮事情呢

3. 老實說，對他的報導確實有些太多了，現在只剩下惋惜

4. 調查過程中可能會有些受委屈的事情，但是一開始你要沒做錯事情也不會落得這個下場，最對不起的就是家人，這輩子都要貼著標籤生活

5. 一開始就不應該去夜總會啊

6. 我為什麼要同情出軌男呢

7. 可憐的是還活著卻又還要替他收拾爛攤子的家人，以及他所拍的新作品的製片商們

8. 是有人逼著他去夜總會嗎？而且他當然要活下去啊，這樣才能向家人謝罪

9. 社會性死亡、垃圾媒體和記者，還有現在寫惡評的人，是這些人的盛宴

10. 媒體確實誇張了，但是他也並不是完全沒有錯誤

11. 輿論是很誇張，但我們也沒必要替他惋惜吧，他應該為了家人安安靜靜地活著，等事情慢慢消散，況且他是真的有錯啊，沒必要惋惜

12. 那些說他可憐的人，怎麼絲毫不提他出入風月場所性交易的事情呢

13. 我真的不讚成自殺，同時也覺得調查過程有些過分了

14. 有罪的人自殺之後就會突然變得純潔起來，真是個神奇的邏輯啊

15. 我不是替李善均說話，是真心覺得這次輿論媒體有些過分了，沒必要像是直播一樣一一報導他的事情吧，雖然確實是一件引發民眾關心的事情，可是媒體報導的方向很偏激啊

16. 沒人逼他去死啊，是他犯錯之後自己熬不下去了，通過死亡來迴避，這是他自己造的孽啊

17. 大家適可而止吧，都已經死人了

18. 好的好的，出軌男去自殺，搖身一變就成了好爸爸。 女生們啊，你們就好好替他惋惜吧

19. 我沒去過夜總會，也沒見過媽媽桑，所以無法共情李善均

20. 其實我好奇的是他到底有沒有吸毒啊，毒檢都是陰性，我以為他沒吸啊，但是怎麼大家都說他吸了

21. 其實真的罪不至死，是他自己......

22. 他就是因為這樣才自殺的，因為死了之後他的一切都會被美化

23. 應該是藝人最好欺負吧

24. 男藝人死了都會受到同情啊

25. 在內審的階段就被媒體「直播」一樣的披露確實很詭異，之前看過那麼多藝人被調查國，從來沒有人像李善均一樣

原文：https：//theqoo.net/square/3049899489

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