【韩网热帖】那些说李善均为什么不能坚持下去非要轻生的人都来看看吧

知名演员李善均疑似烧炭自杀的消息曝光后引发全民的关注。

李善均从今年10月起就因为疑似吸毒接受了警方调查，12月27日早上被发现躺在车内，有烧炭的迹象，疑似自我了断了生命。 在不少网友表示「他为什么不能坚持下去，非要自杀」的言论出来之后，有网友列举14条理由反驳：



1. 被风月场所女室长威胁敲诈超3亿

2. 报警之后就被当作吸毒犯

3. 总统礼宾秘书官小孩校暴新闻一出来，李善均在接受警方调查之前就被媒体曝光了

4. 简易毒检呈阴性的结果一出来，媒体就报导说要看精密毒检

5. 精密毒检阴性结果一出来，媒体就报导说要检测腿毛才行

6. 腿毛毒检阴性结果一出来，又被说检测标本的量不够多

7. 又是阴性结果，媒体却说是新型毒品，根本检测不出来

8. 这个过程中他出演的新剧全被延期上档，制片商等损失惨重

9. 广告被中断，要负担违约金

10. 每次去接受警方调查时，警署门口都有拍照区域

11. 通宵调查之后，还要面对记者

12. 关於私生活的事情被媒体反覆曝光

13. 警方调查的部份内容通过媒体「直播」

14. 死亡当天还被报导「用吸管通过鼻子吸毒」

这到底要怎么熬过去？

相关内容在theqoo上掀起热议，留言超过千则：

1. 活著的家人才最倒楣，他是因为被抓觉得丢脸才想死的，一开始就不要做这么事情啊

2. 虽然我觉得他也罪不至死，确实遭遇了一些残忍的事情，但是我为什么要站在他的立场上去考虑事情呢

3. 老实说，对他的报导确实有些太多了，现在只剩下惋惜

4. 调查过程中可能会有些受委屈的事情，但是一开始你要没做错事情也不会落得这个下场，最对不起的就是家人，这辈子都要贴著标签生活

5. 一开始就不应该去夜总会啊

6. 我为什么要同情出轨男呢

7. 可怜的是还活著却又还要替他收拾烂摊子的家人，以及他所拍的新作品的制片商们

8. 是有人逼著他去夜总会吗？而且他当然要活下去啊，这样才能向家人谢罪

9. 社会性死亡、垃圾媒体和记者，还有现在写恶评的人，是这些人的盛宴

10. 媒体确实夸张了，但是他也并不是完全没有错误

11. 舆论是很夸张，但我们也没必要替他惋惜吧，他应该为了家人安安静静地活著，等事情慢慢消散，况且他是真的有错啊，没必要惋惜

12. 那些说他可怜的人，怎么丝毫不提他出入风月场所性交易的事情呢

13. 我真的不赞成自杀，同时也觉得调查过程有些过分了

14. 有罪的人自杀之后就会突然变得纯洁起来，真是个神奇的逻辑啊

15. 我不是替李善均说话，是真心觉得这次舆论媒体有些过分了，没必要像是直播一样一一报导他的事情吧，虽然确实是一件引发民众关心的事情，可是媒体报导的方向很偏激啊

16. 没人逼他去死啊，是他犯错之后自己熬不下去了，通过死亡来回避，这是他自己造的孽啊

17. 大家适可而止吧，都已经死人了

18. 好的好的，出轨男去自杀，摇身一变就成了好爸爸。 女生们啊，你们就好好替他惋惜吧

19. 我没去过夜总会，也没见过妈妈桑，所以无法共情李善均

20. 其实我好奇的是他到底有没有吸毒啊，毒检都是阴性，我以为他没吸啊，但是怎么大家都说他吸了

21. 其实真的罪不至死，是他自己......

22. 他就是因为这样才自杀的，因为死了之后他的一切都会被美化

23. 应该是艺人最好欺负吧

24. 男艺人死了都会受到同情啊

25. 在内审的阶段就被媒体「直播」一样的披露确实很诡异，之前看过那么多艺人被调查国，从来没有人像李善均一样

原文：https：//theqoo.net/square/3049899489

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