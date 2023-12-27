完美復仇太痛快！《少年時代》任時完變身「蒙面青龍」力壓白虎李施優！愛情也開花結果～（EP.9 – 10完）

[有雷]演技讓觀眾們大呼過癮，完全不計形象沒有偶包的任時完，終於在最後兩集變身「青龍」把白虎李施優徹底打趴，其中也少不了最強軍師李先彬的指導，兩人也終於成為彼此最珍貴的存在。

以下為防雷線



秉泰（任時完飾）被智英（李先彬飾）送到伐木場工作一個月後，練就了強壯的身體以及銳利眼神，智英也傳授他許多打架秘訣招式，秉泰在看到電視中摔角節目選手們的蒙面造型後，受到啟發，希望智英幫他製作蒙面頭套，決定以比白虎稱謂更強大的「青龍」為名來進行復仇。



智英發揮超強的觀察能力，為秉泰擬定作戰計畫。秉泰也許以打架的實力正面對決時不一定能撂倒每一個人，但智英已經觀察出每一個跟班流氓的弱點，有的必須讓他落單好攻擊，有的需要利用環境優勢，譬如在窄小的廁所裡發動攻擊，有的必須以氣勢逼迫而讓對方臣服，有的必須以實力對決，在智英的精準分析下，秉泰帶著青龍面具一一進行復仇，很快的，白虎身邊的跟班全都掛彩，剩下他自己。



智英幾次勸退秉泰，但秉泰覺得自己的目標始終都是白虎一人，不能在半途輕言放棄，於是堅持對白虎復仇。身為黑蜘蛛的智英也暗中協助他。蒙面青龍的真實身分最後終於也被白虎識破，白虎將黑蜘蛛爆打一頓，更激起了秉泰的復仇心態，原本他可以將白虎的手臂砸到重傷，但秉泰就此打住。校園裡少了白虎變得和平，以秉泰為首的團體也接納了原本白虎

身邊的流氓們。而智英跟秉泰也終於成為一起約會的情侶。



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