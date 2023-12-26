【韓網熱帖】局面一片混亂的Netflix新作《京城怪物》

韓國媒體人看完試映會前6集之後給出的報導標題：

「說是京城怪物... 怪物何時出來？」

「朴敘俊&韓韶禧搭檔... 但土氣又缺乏魅力的《京城怪物》」

「朴敘俊&韓韶禧心動含量為0%的羅曼史，感動和趣味都索然」

「《京城怪物》時代的痛苦和怪物的活躍在『K-新派』面前都變得無用」

「哪裡不對勁的《京城怪物》，有需要等part.2的理由嗎」

「《京城怪物》製作組可能是第一次做這樣的作品，但觀眾不是第一次看~」

「《京城怪物》，不好奇第二季」



《體育東亞》評論稱，劇中很多方面沒能滿足期待，令人歎息。 例如：怪物一開始很恐怖，後半部卻發生難以理解的變化，失去了方向和帶領劇情的能力。導演稱《京城怪物》的怪物和《Sweet Home》不同，融入更多悲傷情緒，通過身體和表情傳達出來。 但記者看完6集認為雖然怪物的故事裡有悲傷存在，但跟《Sweet Home》沒太大差別。朴敘俊和韓韶禧的化學反應也不盡人意，似乎在尋找節制型羅曼史的路上失去方向。 韓韶禧暴露演技上限，朴敘俊也跟之前的角色過於相似。一般而言，季播劇會憑藉龐大敘事帶來的期待感讓人想要繼續追，但《京城怪物》卻不令人感到好奇後邊的故事。

原PO表示看完前6集的記者95%都是差評、堪稱史無前例，令原本期待的人也放下了期待感，看過劇的人都理解記者為何那樣寫。 問題包括在奇怪的地方放慢鏡頭、音樂與氛圍不搭、期待怪物卻突然用怪物拍新派劇（*韓式過度煽情）、花費巨資搭攝影棚效果卻像《大逃脫》《無限挑戰》、只有一個鏡頭的配角都比主演3人演技好，背景設定1945年但主角裡沒有一個人參與獨立運動、好像只是當做刺激性素材而已，令人不爽。 對時代背景缺乏了解的海外觀眾打分更低，爆米花指數只有17%。



韓國網友評論：

【負面】

1. 記者們全部寫差評是有原因的

2. 看完之後... 嗯

3. 這麼眾口一致的差評，在金秀賢《REAL》之後還是第一次見

4. 這東西拍了2年？花了700億?...

5. 真的很嚴重，第一次見到演技、導演、劇本、音樂、化學反應全部是不和諧音

6. 第一次見到Netflix的劇被這麼多報導批評演技，韓韶禧朴敘俊真的不搭

7. 一直覺得朴敘俊演技不錯，這次真的不行... 韓韶禧就一直是同一個韓韶禧

8. 男女主角色和相關敘事缺乏魅力，故事鬆懈漫長，無法集中註意力 ᅲ

9. 主演與其說演技差，不如說是重複一直以來的演技，有點膩了

10. 導演功力太差勁，一個場面都拍不好;劇本又太顯而易見，讓人不好奇後面。 相似的怪獸在《Sweet Home》已經見過，技術卻不如《Sweet Home》，誰會愛看呢

11. 拜託不要再亂用京城素材了

12. 第一次見記者一致寫差評，簡直成了迷之營業kkk

13. 想反駁記者，但我的感想也一樣...

14. 看到第5集，感覺問題是故事進展太慢，也許因為要拍出兩季吧



【正面】

1. 昨天看完了，也許因為差評太多降低了期待值，一開始反而覺得蠻有趣的

2. 我覺得還不錯，越到後邊越有趣，期待part. 2

3. 嚶，我看得很開心~！一起看的媽媽也覺得很好看，想看的人就看了再評論吧

4. 好看呀，我熬夜追完了

5. 是不難看啦，確實導演和劇情都有點老套和鬆懈，「大逃脫攝影棚」很有共鳴

6. 我覺得好看！看到第6集了，後邊更有趣

7. 也許因為看了很多差評，覺得沒有想像中糟糕，但不至於好看，就全都差口氣



出處：https：//theqoo.net/hot/3045572775

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