真正六親不認的惡魔終於現身～《與惡魔有約》宋江不服命運為金裕貞奮戰到底！十字架印記歸位（EP.9 – 10）

[有雷]這真的是一部顏值超高畫面太美，讓你忘了劇情合理性的作品～《與惡魔有約》宋江發現自己的能力盡失，之前所簽的契約幾乎都無效了。但深深愛上了金裕貞，卻得知若要拿回十字印記重新展現神力，自己跟她只能活一個，金裕貞在這樣的關頭選擇犧牲自己，愛情的力量大到違抗了命運。

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都到曦（金裕貞飾）決定放棄所有繼承換來和平，與鄭九元（宋江飾）認真的玩樂，過著幸福美滿的婚姻生活，九元惡魔的態度完全消失，只有一個超寵太太的老公。不過仍然必須揪出刺殺自己以及想對到曦下手的真兇。除了警方正在調查以外，忠心耿耿的黑道團體野狗幫也同步找尋可疑人士。沒想到雙方一發現真兇下落時，卻發現他已遭殺害並且屍體在火場中燒得焦黑。



原本以為操控著戴面具真兇的幕後黑手是周女士的孫子盧島慶，但其實是真正的惡魔一直想成為會長的父親盧碩民。年輕時他老是闖禍，甚至殺人，讓周女士非常頭痛與自責。為了成為會長，他不惜換掉了母親時常服用的藥物，造成周女士的死亡，接著就是逼退都到曦。盧碩民的眼中，兒子盧島慶是個沒用的人，因此盧島慶百般想證明自己使壞的能力。



九元驚覺自己管理室當中的倒數時鐘全部都停止了，所有曾經簽下的靈魂契約也都失效，表示自己再也沒有惡魔的能力。他找上了路邊可疑的神祕露宿女，其實她的真實身分是神，九元要怎麼做才能拿回自己的能力？露宿女說除非到曦在月圓之夜前死亡，才能恢復原狀。



九元思考了許久，決定與深愛的到曦一同度過最後時光，甚至試試看再一起墜海，到曦希望把能力還給他。於是兩人一起旅行，來到海邊看海。到曦心中已有決定，決定選擇犧牲自己，畢竟惡魔不該捲入自己的家族紛爭，甚至為她失去力量。但就在她在商店裡買了明信片寫下遺願的同時，盧島慶開車撞向了店鋪，造成一片火海。



還月財團的陳佳映與到曦的表哥周碩訓（李相二飾）說明了九元的真實身分，兩人也擔心九元與到曦有危險而緊跟在後，目睹了災難現場，此時九元抱著昏倒的到曦走出火場，十字架印記也因此回到了九元的手腕上，到曦也奇蹟甦醒。



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