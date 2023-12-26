李鍾碩＆高旻示確定不出演李應福導演新作《我也反對的我的戀愛》！目前正在重新選角

Studio Dragon 製作的《我也反對的我的戀愛》是《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》李應福導演的新作。

是一部與前戀人重逢的浪漫電視劇，通過和前戀人重逢的男女故事，欲刺激觀眾對初戀回憶、幻想的羅曼史。當初由高旻示和崔顯旭出演，但崔顯旭因行程難以調整而辭演，之後有消息稱李鍾碩將擔任男主人公。

今日（26日）據韓媒 STARNEWS（스타뉴스）報導，李鍾碩和高旻示都不會出演新劇《我也反對的我的戀愛》。業界更有傳聞稱《我也反對的我的戀愛》的製作告吹，但 Studio Dragon 方面則回應：「製作告吹是毫無根據，目前正在進行選角工作！」



李鍾碩在去年9月結束的《黑話律師》和同年11月上映的電影《音爆浩劫》之後，就沒有再拍攝其他作品。今年下半年李鍾碩展開亞洲巡迴粉絲見面會，到香港、台灣、泰國曼谷、日本大阪和東京、新加坡、澳門、越南胡志明等地和粉絲們見面，期待他之後的作品啊！！



高旻示繼本月1日上線的《Sweet Home 2》之後，Netflix 新劇《在無人樹林之中》也已經完成拍攝，預計明年播出。該劇由金倫奭、尹啟相、高旻示和李姃垠主演，講述2000年的夏天在小縣城精英汽車旅館的尚俊，和2021年的夏天獨自在森林裡經營民宿的英荷突然發生意外而展開的故事。



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