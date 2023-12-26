李钟硕＆高旻示确定不出演李应福导演新作《我也反对的我的恋爱》！目前正在重新选角

Studio Dragon 制作的《我也反对的我的恋爱》是《太阳的后裔》、《孤单又灿烂的神－鬼怪》李应福导演的新作。

是一部与前恋人重逢的浪漫电视剧，通过和前恋人重逢的男女故事，欲刺激观众对初恋回忆、幻想的罗曼史。当初由高旻示和崔显旭出演，但崔显旭因行程难以调整而辞演，之后有消息称李钟硕将担任男主人公。

今日（26日）据韩媒 STARNEWS（스타뉴스）报导，李钟硕和高旻示都不会出演新剧《我也反对的我的恋爱》。业界更有传闻称《我也反对的我的恋爱》的制作告吹，但 Studio Dragon 方面则回应：「制作告吹是毫无根据，目前正在进行选角工作！」



李钟硕在去年9月结束的《黑话律师》和同年11月上映的电影《音爆浩劫》之后，就没有再拍摄其他作品。今年下半年李钟硕展开亚洲巡回粉丝见面会，到香港、台湾、泰国曼谷、日本大阪和东京、新加坡、澳门、越南胡志明等地和粉丝们见面，期待他之后的作品啊！！



高旻示继本月1日上线的《Sweet Home 2》之后，Netflix 新剧《在无人树林之中》也已经完成拍摄，预计明年播出。该剧由金伦奭、尹启相、高旻示和李姃垠主演，讲述2000年的夏天在小县城精英汽车旅馆的尚俊，和2021年的夏天独自在森林里经营民宿的英荷突然发生意外而展开的故事。



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