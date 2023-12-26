RIIZE承漢「昔日同窗」發長文惋惜：希望大家能夠客觀地看待他！引韓網友群嘲後秒刪：其實你是SM工作人員吧

男團RIIZE中暫停活動的成員承漢的同學凌晨發長文，但很快因留言人數過多而刪除了原文。

該網友自稱是承漢的同學，也是從承漢還是練習生開始就一直關注他的朋友。 他寫道：「考慮了很久到底什麼時候該寫，比起事情爆發後大家一片混亂惡時候，我更希望是在大家能夠以客觀的視線去看待這件事情的時候再來發言，所以我選擇了現在。 相不相信這些內容是網友的自由，願意相信的就相信，不願意相信也沒關係。 」



「學生時期的承漢是個和同學相處愉快，會主動與內向的同學說話、踏踏實實的人。 對待成年人時他也落落大方，老師也很喜歡他。 明明每天練習到深夜會很累，可是他還是會和朋友們去踢球，充滿了活力和親和力，不論性別，所有人都很喜歡和承漢做朋友。 因為每天放學後都要去練習，和同學們相處的時間比起同齡要少，可是他依舊和大家相處得很好，無聊的時候還會幫同學們畫人物像，是個非常純真的人。 看到今年承漢爆出的那些行為，作為朋友的我也覺得出道在即，他應該更加小心謹慎才對。 造謠者的故意傳播，誓將年輕的他拉入谷底的惡意行為讓我覺得很遺憾。 因為某個時期的草率行為使得過去那樣（在我看來很）端正的承漢的性格、行為都被否定掉，真的令我很難過。 我知道他是如何度過長久的練習生生活的，（就因為這件事情）他的努力一夜報廢，事情發生後我心裡一直很難過。 我堅信我認識的承漢絕對會認真反省自己之前的草率行為，他是個有思想，懂得照顧身邊人的人，雖然事情已經過去了一段時間，但我還是擔心他受到了傷害，一直不敢問候他。 最後我想說，今年發生的事情，該由大家自己判斷，我並不強求大家要如何看待他，只是希望大家看待他的視線不要那麼偏頗。 」

作為剛出道的新人，承漢就被挖出抽煙，喝酒，談戀愛，甚至就連親密床照都有。 不僅如此，他還私下開直播，貶低同行，引爆粉絲和網友不滿，最終SM和他本人做出了無限期中斷活動的決定。



自稱是承漢同學所寫的長文曝光後即可引發了網友的關注，大家留言稱：「居然敢發到PANN上來，其實你是SM的工作人員吧」、「危機公關組深夜加班也是辛苦了」、「散播照片的人有問題，但承漢本人也有問題啊」、「很好奇他如果真的復出的話，大家又會怎麼想」、「 都不敢公開自己身份的人我們為什麼要相信你，比起你我更相信那些實實在在的照片證據」等。

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