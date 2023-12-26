Lisa新歌偷偷放閃？聖誕翻唱MV驚現緋聞男友LV三公子，攜愛犬駐巴黎數月疑似已同居

BLACKPINK人氣成員Lisa昨日在個人YT頻道PO出翻唱布蘭妮（Britney Spears）的歌曲《My Only Wish》，未到一天已突破200萬觀看。 有眼尖網友發現，其中一閃而過的海邊畫面似乎是和傳嚐男友LV三公子同框？

Lisa於25日聖誕節當天通過自己的YT頻道「Lilifilm Official」分享這隻翻唱MV，留言說是獻給BLINKS的聖誕禮物。 MV仿彿個人VLOG一樣展示了Lisa享受假期的模樣，從頭到尾只有Lisa一人出鏡，唯獨一個畫面是一男一女兩人在水邊依偎而坐。



有網友截圖調亮畫面觀察，發現男方側臉竟與Lisa的緋聞男友、LV集團三公子十分相似。



Lisa與LV三公子多次爆出戀情但始終沒有正面回應，不過近兩個月幾乎都停留在法國，似乎感情十分穩定。 有網友爆料Lisa於11月初搭LV三公子私人專機飛往巴黎為其慶生，21日出席白金漢宮晚宴後其他3名成員返回韓國，只有Lisa獨自飛回法國。



11月底再次被網友拍到與三公子同場在巴黎看球賽，更新IG限時動態也不避諱人在法國，就連飼養的杜賓犬也已送到巴黎，令不少網友猜測兩人已進入同居狀態。



此外，Lisa於2016年作為BLACKPINK成員出道，目前與YG娛樂合約已結束，只續簽了團體合約。 IG關註人數在25日突破一億。



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