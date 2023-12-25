【韩网热帖】黄晸珉＆李东辉＆宋仲基被评「年度最差manners」

韩媒《京乡体育》今日公开「金酸梅奖」韩国版「覆盆莓奖」的名单，由55名记者投票选出，包括「最差作品」、「最差演技」等，其中「最差manners」今年获奖人如下：

第一：黄晸珉（18票）

连续5年不接受记者采访，其中《火线交涉》上映时因炫彬也不接受采访，导致只有导演一人承担全部宣传活动。 但与此同时，却会以宣传为名出演YouTube节目。韩记者：「把采访推给同事」、「不想和大众沟通，只想跟想见的人聊想讲的话」。



第二：《家门的荣光：重启》导演郑泰元（14票）

并列第三：李东辉 & 宋仲基（12票）

李东辉宣传爱情片《分手后不要做朋友》时对关於女友郑好娟的问题三缄其口，令气氛冷场。 讲了关於同僚的敏感内容后拜托记者不要写，之后却自己在电台节目里公开，令人费解。

记者：「不想回答问题就不要接受采访」、「如果因为记者不是刘大神就差别对待，那么更无法认同」、「拍了恋爱题材电影却不回答恋爱相关问题，问的不是他女友而是恋爱风格而已，都在那边不爽不回答」、「对world star女友自卑感爆发，既然如此何必公开恋情？何必在IG放闪？」、「 不要只对刘大神好，对工作人员也好一点吧，怨声载道呢」。



宋仲基《祸乱》上映时一直讥讽记者「写小说」。 围绕妻子的传闻、接受中国媒体采访时提到「经历中断」引起的争议，他明明可以解释，却选择对并非当事人的无辜记者展现轻蔑态度，十分缺乏专业精神。

记者：「您是来和记者吵架的吗？」、「对写报导的记者说写小说？不要只在镜头前装作善良，也请具备基本的人性吧」、「这样接受采访真的有可能会经历中断哦」、「no片酬，no manner」。



第五：没有（10票）

并列第六：朴叙俊 & 李善均（7票）

韩记者认为朴叙俊只对罗PD一人亲切，「宇宙大明星」态度日益严重令人难以承受，对粉丝送的发箍都藉口喷了发胶而拒绝佩戴，多次出现人性争议不是没有原因。



对於李善均，韩记者表示他在《杀戮罗曼史》、《眠》采访中多次提到深爱的家人，但实际上一件事也没为家人做过。



韩国网友评论：

1. 完全理解他们为何不想接受采访kkk

2. 原因就是记者们自己啊

3. 反而觉得李东辉做得很好，宣传电影为什么要聊女友

4. 宋仲基确实是被记者写小说啊，怪谁...

5. 黄晸玟有接受电影杂志采访、很积极做舞台问候和宣传节目，唯独不接受记者采访，应该是有原因的吧

6. 记者真让人头大

7. 根本是「伤我心情罪」的投票

8. 明星们也投票最差记著吧，记者有什么了不起？好笑

9. 换了是我也不想接受采访kk好高姿态地评价和挖苦，有这时间不如做YouTube节目跟大众沟通

10. Round采访确实水平很低，那些垃圾问题不答会被骂，答了也会被歪曲报道，很理解为何不想接

11. 企划和报导这种东西也很缺乏manner

12. 问私生活问题还责怪人家不回答kkk所以才会被叫做垃圾记者啊

出处：https://theqoo.net/hot/3047401898

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