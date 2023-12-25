《不朽的名曲》南優鉉大病初癒公開罕病名稱「胃腸道基質腫瘤」開腹傷口達15cm！唱哭全場自己也淚崩

INFINITE成員歌手南優鉉公開了自己的病情，並且完成了一個大手術，近期正回歸歌手活動，他也登上日前播出的KBS節目《不朽的名曲》與大家分享近況。

當天南優鉉先是向大家問候好久不見，也提到自己因為身體的狀況不佳而進行了手術後，需要時間恢復，主持人相當擔心他的癒後狀況，更提到優鉉罹患的罕見疾病為「胃腸道基質腫瘤」，手術時切開腹部的傷口長達15公分，詢問他是否恢復良好？而南優鉉微笑著回應大家，自己恢復得很不錯。他也為大家帶來他親自作詞的SOLO新曲「Baby Baby」讓氣氛瞬間變得甜蜜。



南優鉉當日選唱了搖滾樂團復活的「想起你」，而因為主唱偏偏就坐在他旁邊位置，讓他感到壓力山大，不僅如此，面前還有很愛這首歌曲，傳說中的前輩李敬奎，以及當他還是練習生的時候，擔任歌唱老師的黃致列。而南優鉉在完美演出該曲目後，在舞台結束時流下了眼淚。原來南優鉉想起了一位哥哥。



南優鉉提到在《不朽的名曲》節目中曾創下Idol偶像的最高紀錄，而當時為他的歌曲進行編曲的哥哥就是創作歌手J.Yoon，不過J.Yoon已於2021年離世，南優鉉說唱著唱著就想起了很多回憶，假如這位哥哥還在的話，現在他們應該正在一起編曲，正在討論正規專輯等等。因此讓南優鉉在節目中淚崩，影片中可看到畫面全暗時南優鉉滴下的淚水。



而黃致列也對南優鉉非常稱讚，說歷經了這樣的大手術，恢復時間也不算太長，要帶來這樣的表演應該很辛苦，但南優鉉傾注了全部情感的樣子讓黃致列大受感動，也覺得優鉉成長了很多，已蛻變成相當優秀的歌手。而南優鉉也將於2024年2月3日來台舉辦《2024 Nam W00 Hyun Solo Concert IN TAIPEI [植木日3 - WHITREE]》與台粉相聚。



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