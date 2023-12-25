《不朽的名曲》南优铉大病初愈公开罕病名称「胃肠道基质肿瘤」开腹伤口达15cm！唱哭全场自己也泪崩

INFINITE成员歌手南优铉公开了自己的病情，并且完成了一个大手术，近期正回归歌手活动，他也登上日前播出的KBS节目《不朽的名曲》与大家分享近况。

当天南优铉先是向大家问候好久不见，也提到自己因为身体的状况不佳而进行了手术后，需要时间恢复，主持人相当担心他的愈后状况，更提到优铉罹患的罕见疾病为「胃肠道基质肿瘤」，手术时切开腹部的伤口长达15公分，询问他是否恢复良好？而南优铉微笑著回应大家，自己恢复得很不错。他也为大家带来他亲自作词的SOLO新曲「Baby Baby」让气氛瞬间变得甜蜜。



南优铉当日选唱了摇滚乐团复活的「想起你」，而因为主唱偏偏就坐在他旁边位置，让他感到压力山大，不仅如此，面前还有很爱这首歌曲，传说中的前辈李敬奎，以及当他还是练习生的时候，担任歌唱老师的黄致列。而南优铉在完美演出该曲目后，在舞台结束时流下了眼泪。原来南优铉想起了一位哥哥。



南优铉提到在《不朽的名曲》节目中曾创下Idol偶像的最高纪录，而当时为他的歌曲进行编曲的哥哥就是创作歌手J.Yoon，不过J.Yoon已於2021年离世，南优铉说唱著唱著就想起了很多回忆，假如这位哥哥还在的话，现在他们应该正在一起编曲，正在讨论正规专辑等等。因此让南优铉在节目中泪崩，影片中可看到画面全暗时南优铉滴下的泪水。



而黄致列也对南优铉非常称赞，说历经了这样的大手术，恢复时间也不算太长，要带来这样的表演应该很辛苦，但南优铉倾注了全部情感的样子让黄致列大受感动，也觉得优铉成长了很多，已蜕变成相当优秀的歌手。而南优铉也将於2024年2月3日来台举办《2024 Nam W00 Hyun Solo Concert IN TAIPEI [植木日3 - WHITREE]》与台粉相聚。



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