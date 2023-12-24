女偶像官宣癱瘓男友！Secret前成員宋枝恩讚對方帥氣寬厚：「輪椅約會更方便」

女團Secret前成員宋枝恩近日通過IG公開戀情，男友是雙腿截癱的身障人士，同時也是擁有60多萬粉絲的YouTuber，獨特身份引起關註。

宋枝恩12月21日在IG PO出三張照片，稱男友是「像禮物一般出現在生活中的寶貴之人」，寫道：「我的可愛伴侶擁有對待生活的帥氣態度和懂得愛人的寬厚胸懷，請大家通過祈禱為我們的交往應援。 」





男友朴偉也在IG PO出合照，透露去年冬天撐過數月褥瘡折磨後遇到了「如同厚禮」的宋枝恩，稱她十分溫暖、很會體諒人，心地柔軟但擁有強韌的信仰。



朴偉9年前遭遇事故導致高位截癱，憑藉堅強意志重獲上半身活動自由，現在經營名為「WERACLE」的YouTube頻道，致力於打破對障礙人士的偏見，目前擁有61.5萬粉訂閱者。 根據最新分享的影片，兩人是在教會一見鐘情！



朴偉因雙腿癱瘓只能搭輪椅出行，問宋枝恩約會時有無不便之處，她說反而感到更加自在：「停車費便宜、身障人士停車位也離出口近，都去能用輪椅的地方所以走路很舒服，在我看來沒有不便之處。 」



宋枝恩2009年加入女團Secret出道，2018年宣佈退出，轉以個人身份活動，目前也簽到朴偉經營的公司。



朴偉通過YT頻道製作多種節目，因推動改善大眾對障礙人士的認識、提高障礙人士人權，去年在「首爾市福祉獎」障礙人士人權領域獲得大賞。 近日出演MBC綜藝節目《三寸舌》展現超積極正向的思維，稱「坐輪椅的生活是多麼獨特」「苦難時光會成為人生的材料、生活的力量」，一度引起話題。





同時，朴偉也是KBS《復活》《魔王》、JTBC《美麗的世界》《奇跡的兄弟》等電視劇導演朴燦弘的兒子。



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