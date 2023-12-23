「最強小分隊」MAMAMOO+亞洲巡迴香港站！大派驚喜苦練廣東話落台近距離見香港MOOMOO，玟星收蛋糕預祝生日感動不停落淚、頌樂讚港迷「世一」

韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂與玟星所組成的小分隊MAMAMOO+，由CK Star Entertainment 、木火娛樂主辦、MiFaShow協辦，20日晚在香港會議展覽中心Hall 5BC舉行的《MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in HONG KONG》圓滿結束。

香港站是亞洲巡迴最後一站，獲8000名粉絲捧場，全場爆滿。玟星與頌樂全晚演出近3小時，兩女苦練廣東話與香港MOOMOO（粉絲暱稱）溝通，為香港MOOMOO帶來驚喜。





MAMAMOO+為配合今次巡迴「兩隻小兔」的概念，以韓國傳統音樂開場，敘述小兔與月亮的故事。玟星與頌樂以一身粉紅裝束登場，唱出新歌《Chico malo》並高呼「Hong Kong make some noice」，即時炒熱全場氣氛！接着，頌樂用廣東話說：「大家好！你哋好！」跟香港MOOMOO打招呼。她們表示今晚的心情與以往有些分別，因為是巡迴最後一場，又謂首次以MAMAMOO+身份來到香港，大讚香港粉絲熱情不是講笑，十分感謝大家前來捧場。她們發現許多粉絲穿上大會指定的黃色衫Dress Code，笑言大家都像「小雞」。





玟星與頌樂談到前日抵港後，坐船欣賞維港夜景。頌樂指天氣雖然有點凍，但感到十分幸福，讓她回憶起2018年在港拍攝MAMAMOO歌曲《Wind Flower》MV。玟星則透露抵港後抽空到訪香港MAMAMOO為她籌備的生日應援咖啡店，她稱知道香港粉絲每年都有為她安排，但從未親自到訪，如今終於親眼看見。談到香港美食，頌樂表示愛吃雲吞麵，玟星則喜歡吃點心，有粉絲提議她們嘗試菠蘿包，玟星即稱有吃過，還踢爆頌樂拿走了兩個菠蘿包卻沒有吃，頌樂只好用廣東話說「對唔住」來打圓場。MAMAMOO+全晚演出逾20首歌曲，頌樂與玟星分別帶來個人表演；前者獻唱韓劇《黑道律師文森佐》OST《Adrenaline》，狂飆高音，展現歌唱實力。





演唱會期間，兩女加插默契考驗環節，全場一起玩二選一遊戲，與香港MOOMOO打成一片。接着大玩「跳舞挑戰」，兩女跟着隨機播放的音樂跳舞。其後，兩女翻跳多首韓國人氣女團的歌舞，包括aespa《Spicy》、LE SSERAFIM《Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife 》、(G)I-DLE《Queen Card》、NewJeans《Super Shy》及IVE《I AM》，為香港MOOMOO帶來驚喜。頌樂坦言跳唱其他女團的歌舞很累，但知道粉絲喜歡，所以不怕辛苦。接着她們再為香港MOOMOO送上另一驚喜，拿出中文大字條，親筆寫下感謝香港粉絲的說話，誠意十足。香港MOOMOO也禮上往來，為本月22日31歲的玟星送上蛋糕慶生，玟星不禁感動落淚說：「曾經苦惱自己做歌手可以做多久，但我知道自己不是孤單一人，有家人、隊友及粉絲在身邊，也知道大家的愛不是必然，所以會很珍惜。」





全晚個唱驚喜不斷！玟星與頌樂在安歌時段專登走落台，與粉絲近距離接觸。不過為免場面混亂，兩女下台前先呼籲大家不要離開座位，兩女在台下繞場一周。最後，她們預告明年會有新作，頌樂臨別時再曬廣東話，讚香港粉絲是「世一」。



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