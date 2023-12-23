「最强小分队」MAMAMOO+亚洲巡回香港站！大派惊喜苦练广东话落台近距离见香港MOOMOO，玟星收蛋糕预祝生日感动不停落泪、颂乐赞港迷「世一」

韩国人气女团MAMAMOO成员颂乐与玟星所组成的小分队MAMAMOO+，由CK Star Entertainment 、木火娱乐主办、MiFaShow协办，20日晚在香港会议展览中心Hall 5BC举行的《MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in HONG KONG》圆满结束。

香港站是亚洲巡回最后一站，获8000名粉丝捧场，全场爆满。玟星与颂乐全晚演出近3小时，两女苦练广东话与香港MOOMOO（粉丝昵称）沟通，为香港MOOMOO带来惊喜。





MAMAMOO+为配合今次巡回「两只小兔」的概念，以韩国传统音乐开场，叙述小兔与月亮的故事。玟星与颂乐以一身粉红装束登场，唱出新歌《Chico malo》并高呼「Hong Kong make some noice」，即时炒热全场气氛！接着，颂乐用广东话说：「大家好！你哋好！」跟香港MOOMOO打招呼。她们表示今晚的心情与以往有些分别，因为是巡回最后一场，又谓首次以MAMAMOO+身份来到香港，大赞香港粉丝热情不是讲笑，十分感谢大家前来捧场。她们发现许多粉丝穿上大会指定的黄色衫Dress Code，笑言大家都像「小鸡」。





玟星与颂乐谈到前日抵港后，坐船欣赏维港夜景。颂乐指天气虽然有点冻，但感到十分幸福，让她回忆起2018年在港拍摄MAMAMOO歌曲《Wind Flower》MV。玟星则透露抵港后抽空到访香港MAMAMOO为她筹备的生日应援咖啡店，她称知道香港粉丝每年都有为她安排，但从未亲自到访，如今终於亲眼看见。谈到香港美食，颂乐表示爱吃云吞面，玟星则喜欢吃点心，有粉丝提议她们尝试菠萝包，玟星即称有吃过，还踢爆颂乐拿走了两个菠萝包却没有吃，颂乐只好用广东话说「对唔住」来打圆场。MAMAMOO+全晚演出逾20首歌曲，颂乐与玟星分别带来个人表演；前者献唱韩剧《黑道律师文森佐》OST《Adrenaline》，狂飙高音，展现歌唱实力。





演唱会期间，两女加插默契考验环节，全场一起玩二选一游戏，与香港MOOMOO打成一片。接着大玩「跳舞挑战」，两女跟着随机播放的音乐跳舞。其后，两女翻跳多首韩国人气女团的歌舞，包括aespa《Spicy》、LE SSERAFIM《Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife 》、(G)I-DLE《Queen Card》、NewJeans《Super Shy》及IVE《I AM》，为香港MOOMOO带来惊喜。颂乐坦言跳唱其他女团的歌舞很累，但知道粉丝喜欢，所以不怕辛苦。接着她们再为香港MOOMOO送上另一惊喜，拿出中文大字条，亲笔写下感谢香港粉丝的说话，诚意十足。香港MOOMOO也礼上往来，为本月22日31岁的玟星送上蛋糕庆生，玟星不禁感动落泪说：「曾经苦恼自己做歌手可以做多久，但我知道自己不是孤单一人，有家人、队友及粉丝在身边，也知道大家的爱不是必然，所以会很珍惜。」





全晚个唱惊喜不断！玟星与颂乐在安歌时段专登走落台，与粉丝近距离接触。不过为免场面混乱，两女下台前先呼吁大家不要离开座位，两女在台下绕场一周。最后，她们预告明年会有新作，颂乐临别时再晒广东话，赞香港粉丝是「世一」。



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