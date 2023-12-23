任時完超愛《魷魚遊戲》，看完就打電話給李炳憲求劇透！自爆「我能演第二季太不可思議了」

Netflix韓劇《魷魚遊戲》熱潮席捲全球，大家都在熱切等候第2季的開播，之前Netflix就公開了新加盟的演員，其中一人就是任時完。

最近接受韓媒採訪的任時完提到了《魷魚遊戲2》，表示「不可能發生的事情就這樣發生了」，感嘆能出演《魷魚遊戲2》就像是在做夢一般，太不可思議了。任時完稱：「《魷魚遊戲》非常好看，我是一口氣看完的，是我喜歡的題材，因為太喜歡這部劇了我就給李炳憲前輩打了電話，問他是不是『Frontman』。 我那麼喜歡這部劇，根本不相信自己居然能夠出演第二季。 」



任時完接著表示：「因為是我很喜歡的題材，所以根本無法相信，這麼好的作品竟然這麼快找上了我，讓我非常吃驚。 」



任時完雖然是愛豆出身，但演技一直受到認可，最近又出演了Coupang Play的新劇《少年時代》，從被霸凌底層，被錯認為打架王，展現了前所未有的搞笑演技，尤其是追愛過程中的「油膩感」震驚觀眾，根本不相信以青春少年感著稱的他能夠如此完美刻畫「呆萌男」。

'소년시대' 감독이 "임시완, 은퇴 걱정 될 정도로 다 내려놨다"더니...

임시완 연기 ㄹㅇㅁㅊㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/SlRAjveeGL — 마고스 (@Creator_Magos) December 13, 2023

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