浪漫喜劇《低谷醫生》首版預告超爆笑！「歡喜冤家」朴炯植＆朴信惠時隔多年...竟然是這樣子重逢 XD

JTBC新劇《低谷醫生》由朴炯植、朴信惠主演，講述前途一片光明但是迎來人生低谷的兩名醫生，辭職後住在屋塔房上成為鄰居後，一起成長且心動的勵志羅曼史。

今日公開的首版預告中，是在櫻花樹下相遇的少年和少女，如同純情漫畫氛圍般，呂正宇說著：「那些年...我喜歡的女孩！」下一秒南荷娜跳過跪下來伸出手的呂正宇，心動也只是暫時的，呂正宇又說：「那些年...我討厭的女孩！」



就像「2009年春天遇到了最糟糕的對手」這句話一樣，轉學生南荷娜的登場讓萬年一等生呂正宇產生競爭意識，高中時期兩人各種互看不順眼！接著，南荷娜：「那些年...我想湊的男孩！竟然在人生最糟糕的低谷的情況下再次相遇。」時隔14年再次相遇的兩人，目瞪口呆地看著對方 XD



劇中，朴信惠飾演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科醫生「南荷娜」，她通過各種努力、瘋狂地學習，成爲醫生後也瘋狂地工作。在過著除了學習和工作以外，什麼都不會做的「無趣」人生，有一天回顧自己突然毀於一旦的人生，她決心改變；朴炯植飾演的「呂正宇」從學生時代包攬所有的全校第一名，就讀韓國國內最好的醫科大學後，成為實力人品兼備的明星整形外科醫生，一直走在花路上，但是因可疑的醫療事故而瞬間陷入人生泥潭。



而《低谷醫生》由《舉重妖精金福珠》、《那個男人的記憶法》吳賢鍾導演執導，《金秘書為何那樣》、《我的室友是九尾狐》白善宇編劇執筆，將在1月27日播出。

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