金南佶公司近日延攬多名「新人」！《Island》盛駿、《讀取惡心》孔聖河、《哲仁王后》蔡瑞恩

金南佶2021年與Sanai Pictures 老闆韓載德（한재덕）攜手成立自己的經紀公司「GILSTORY娛樂」，這些年陸陸續續簽下許多名演員，近日更是一次簽三名。

19日，GILSTORY娛樂宣布簽下盛駿，盛駿曾主演電影《惡女》、電視劇《海德、哲基爾與我》、《上流社會》、《安托萬夫人》……等，2018年到2020年服兵役後休息一段時間，去年才開始有新作品，包括電影《怪奇大廈》、網路劇《Island》與《原來這就是愛啊》，重新回到大眾視線。



盛駿在《Island》正與金南佶合作，挑戰奇幻角色飾演反派「弓嘆」，而在《原來這就是愛啊》則化身溫柔暖男「尹濬」。或許是因為《Island》的緣分，金南佶簽下了他。



20日，GILSTORY娛樂宣布與孔聖河（공성하）簽約，相信金南佶的忠實觀眾與粉絲對孔聖河並不陌生，孔聖河曾演《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們），飾演記者「崔潤智」，戲分不多但靠著從2014年起在電影界磨練的演技，拿下當年‎SBS演技大賞女子新人獎，近日也演出了Netflix熱門作品《精神病房也會迎來清晨》。



孔聖河被金南佶簽下，成為了繼演員金重熙後，第二名被簽下的《惡心》演員，可以說金南佶透過了《惡心》，挖掘了兩名金子演員？



今（21）日，GILSTORY娛樂又簽了演員蔡瑞恩，蔡瑞恩沒有像上述兩位與金南佶合作過，不過本身也有亮眼作品。2020年她演出《哲仁王后》飾演「哲仁王后」申惠善身邊的宮女「洪燕」，爆笑演技跟著作品獲得名氣，後來演出《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》「金秀珍」、《High Cookie》資優生「朴熙珍」，持續擴展戲路。



除了上述的「公司新人」盛駿、孔聖河與蔡瑞恩，還有金重熙，GILSTORY旗下目前還有《基督山小姐》景盛煥、《少年法庭》姜彩英、《較量人生》尹志賢、《左撇子妻子》李時厚，以及練習生曹在熙。

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