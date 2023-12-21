金南佶公司近日延揽多名「新人」！《Island》盛骏、《读取恶心》孔圣河、《哲仁王后》蔡瑞恩

金南佶2021年与Sanai Pictures 老板韩载德（한재덕）携手成立自己的经纪公司「GILSTORY娱乐」，这些年陆陆续续签下许多名演员，近日更是一次签三名。

19日，GILSTORY娱乐宣布签下盛骏，盛骏曾主演电影《恶女》、电视剧《海德、哲基尔与我》、《上流社会》、《安托万夫人》……等，2018年到2020年服兵役后休息一段时间，去年才开始有新作品，包括电影《怪奇大厦》、网路剧《Island》与《原来这就是爱啊》，重新回到大众视线。



盛骏在《Island》正与金南佶合作，挑战奇幻角色饰演反派「弓叹」，而在《原来这就是爱啊》则化身温柔暖男「尹浚」。或许是因为《Island》的缘分，金南佶签下了他。



20日，GILSTORY娱乐宣布与孔圣河（공성하）签约，相信金南佶的忠实观众与粉丝对孔圣河并不陌生，孔圣河曾演《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们），饰演记者「崔润智」，戏分不多但靠著从2014年起在电影界磨练的演技，拿下当年‎SBS演技大赏女子新人奖，近日也演出了Netflix热门作品《精神病房也会迎来清晨》。



孔圣河被金南佶签下，成为了继演员金重熙后，第二名被签下的《恶心》演员，可以说金南佶透过了《恶心》，挖掘了两名金子演员？



今（21）日，GILSTORY娱乐又签了演员蔡瑞恩，蔡瑞恩没有像上述两位与金南佶合作过，不过本身也有亮眼作品。2020年她演出《哲仁王后》饰演「哲仁王后」申惠善身边的宫女「洪燕」，爆笑演技跟著作品获得名气，后来演出《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》「金秀珍」、《High Cookie》资优生「朴熙珍」，持续扩展戏路。



除了上述的「公司新人」盛骏、孔圣河与蔡瑞恩，还有金重熙，GILSTORY旗下目前还有《基督山小姐》景盛焕、《少年法庭》姜彩英、《较量人生》尹志贤、《左撇子妻子》李时厚，以及练习生曹在熙。

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