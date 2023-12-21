專訪：《婚禮大捷》主演路雲，趙怡賢對話：從韓服談到角色挑戰！

古裝喜劇《婚禮大捷》即將即將迎來結局篇，在最近的訪問中，我們有幸與《婚禮大捷》的主演路雲和趙怡賢進行了交流，探討了他們在劇中的角色挑戰、韓服體驗以及個人生活。

問：路雲，從你之前參與的劇集到現在的《婚禮大捷》，你已經三次穿上韓服並在歷史劇中表演。《婚禮大捷》被韓服愛好者選為備受期待的古裝劇。劇中的韓服經過了研究和驗證。你對此有何想法？

路雲：很多人對服裝、道具等方面都非常關注，對此我感到非常感激。能夠體驗各種不同風格的韓服也是一件很棒的事情。

問：趙怡賢，自從你於2019年主演歷史電影以來，你很少再次穿上韓服並參與歷史劇的演出。你想挑戰這個角色背後的原因是什麼？你為此做了特別的準備嗎？

趙怡賢：首先，劇本非常引人入勝。我飾演的角色，鄭順德，非常迷人，我覺得通過這個角色，我可以作為演員學到很多東西，這就是我選擇它的原因。



問：路雲、趙怡賢，你們的個性與劇中角色之間的相似程度大致是多少？哪個方面最相似，哪個方面最不相似？你們最喜歡自己的角色和對方的角色的哪個特點？

趙怡賢：最相似的一點是相信生活的目的就是愛，並且按照這個信念生活。另一方面，不同之處在於積極地為不同的人建立感情。

路雲：我傾向於不去尋找自己和角色之間的相似之處。如果我開始找相似之處，就感覺像是預先定義了角色，所以我更喜歡將其視為完全不同的個性來思考和處理。

問：你們兩個在劇中扮演寡婦和寡夫，但在現實中，你們都單身。你們希望在什麼年齡結婚？你們的理想型是怎樣的？

趙怡賢：我希望有一天能結婚，但我沒有具體的年齡想法。只要遇到對的人，我就願意。然而，現在有很多事情我需要做，很多我想追求的事情，所以我不覺得有必要立即結婚。



問：路雲，趙怡賢，在《婚禮大捷》的拍攝過程中，對你們來說最具挑戰性或最令人印象深刻的場景是哪個？為什麼？在片場互動期間，你們有遇到有趣的軼事嗎？請與觀眾分享。

趙怡賢：在第七集中，我們進行了一個水下拍攝的結局場景。我對那一天有著美好的回憶，因為我得到了對我游泳技能的讚美。那是一個令人難忘的場景，對我留下了深刻的印象。

路雲：在第七集中，有一個場景是鄭宇跳入河中取代順德，我記得那一刻的水下拍攝。對我來說，這是一個令人難忘的經歷，因為它感覺像是劇情的轉折點，而且從鄭宇和順德的關係發展角度來說，這個場景對劇情的發展非常重要。長時間監控水下鏡頭也是一種享受。

問：趙怡賢請問你覺得《婚禮大捷》有什麼吸引觀眾之處呢？

趙怡賢：引入了許多迷人的角色。場景、服裝和道具充滿活力和美麗。內容輕鬆可愛，觀賞起來輕鬆舒適。



問：最近，路雲一直參與浪漫古裝劇。在演繹歷史浪漫劇和現代浪漫劇方面有什麼不同？哪一個類型的劇更容易演繹？

路雲：當我閱讀劇本時，我更傾向於關注我可以從中學到什麼，而不是它是一部古裝還是現代的作品。特別是在歷史劇中，使用的語言不是我們現代生活中常用的語言，所以在這方面的練習對我來說有些挑戰。

問：趙怡賢也參與了幾部熱門電影和電視劇的製作，並獲得了許多好評。你的第一次演出經驗和現在有什麼主要的不同之處？

趙怡賢：當我剛開始演戲時，它只是讓我著迷和愉快。然而，現在似乎有一點壓力，有一種希望做好並在其中取得成功的渴望。

Viu Original原創韓劇《婚禮大捷》講述「最年輕狀元」沈炡㥥（路雲飾）被公主相中成為附馬，可是大婚當天未婚妻突然去世，於是他以鰥夫身份生活了八年，期間不但仕途受阻，還必須強制守貞，令他生不如死！某天王上命他在三個月內促成三位怨女出嫁，成事的話更會還他單身，因此他聯手年輕寡婦、漢陽最強媒婆鄭順德（趙怡賢飾）為敗犬女王牽起紅線，由此鬧出一個又一個笑話，鰥夫和寡婦組合也在相處中擦出愛火！劇集將於12月25日晚上10時在‎「黃Viu」播出大結局。



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