熱門韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》劇組特別推薦的一幕！李世榮&裴仁爀的「冰淇淋之吻」拍攝現場也很甜~

（談及EP.7-8劇情）劇組人員分享：兩人在吻戲結束後，氣氛變得更加甜蜜～。

MBC 古裝奇幻浪漫劇《烈女朴氏契約結婚傳》最新第7-8集又虐又甜，特別是在冰壺場約會的「冰淇淋之吻」也成為一段佳話。



在順利完成紀念展活動後，聯遇（李世榮 飾）和泰河（裴仁爀 飾）用唯美的KISS確認了兩人的感情，雖然在感情上出現了許多波折，最終還是無法放棄對彼此的心意走在了一起。而兩人在冰壺場約會時，運動過後一起坐在長椅上休息，聯遇嘴邊沾上了冰淇淋，姜泰河用嘴巴靠近擦拭（輕輕點了一下），之後就順勢吻了上去，聯遇則用掉了手中的冰淇淋。



據悉，兩人在拍攝現場氛圍相當愉快，大家都笑得很開心。兩人在冰壺場認真學習冰壺運動，但因為地面濕滑差點摔倒時，兩人互相抱住了彼此，場面相當​​溫暖人心。



▼最新公開的花絮影片，可惜沒有吻戲花絮，但兩人互動還是很可愛滴～：



而冰壺場約會的重頭戲「冰淇淋之吻」，兩人自然而然地展現出了甜蜜的眼神和演技，讓現場工作人員真實地感受到了清新甜蜜情侶的形象，合力完成了又一個浪漫的經典場景。



大家是不是也被甜到了呢？

▼EP.9預告，Viu Original 原創愛情喜劇《烈女朴氏契約結婚傳》逢星期五、六晚上在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾亦可免費同步收看。



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