专访：《婚礼大捷》主演路云，赵怡贤对话：从韩服谈到角色挑战！

古装喜剧《婚礼大捷》即将即将迎来结局篇，在最近的访问中，我们有幸与《婚礼大捷》的主演路云和赵怡贤进行了交流，探讨了他们在剧中的角色挑战、韩服体验以及个人生活。

问：路云，从你之前参与的剧集到现在的《婚礼大捷》，你已经三次穿上韩服并在历史剧中表演。《婚礼大捷》被韩服爱好者选为备受期待的古装剧。剧中的韩服经过了研究和验证。你对此有何想法？

路云：很多人对服装、道具等方面都非常关注，对此我感到非常感激。能够体验各种不同风格的韩服也是一件很棒的事情。

问：赵怡贤，自从你於2019年主演历史电影以来，你很少再次穿上韩服并参与历史剧的演出。你想挑战这个角色背后的原因是什么？你为此做了特别的准备吗？

赵怡贤：首先，剧本非常引人入胜。我饰演的角色，郑顺德，非常迷人，我觉得通过这个角色，我可以作为演员学到很多东西，这就是我选择它的原因。



问：路云、赵怡贤，你们的个性与剧中角色之间的相似程度大致是多少？哪个方面最相似，哪个方面最不相似？你们最喜欢自己的角色和对方的角色的哪个特点？

赵怡贤：最相似的一点是相信生活的目的就是爱，并且按照这个信念生活。另一方面，不同之处在於积极地为不同的人建立感情。

路云：我倾向於不去寻找自己和角色之间的相似之处。如果我开始找相似之处，就感觉像是预先定义了角色，所以我更喜欢将其视为完全不同的个性来思考和处理。

问：你们两个在剧中扮演寡妇和寡夫，但在现实中，你们都单身。你们希望在什么年龄结婚？你们的理想型是怎样的？

赵怡贤：我希望有一天能结婚，但我没有具体的年龄想法。只要遇到对的人，我就愿意。然而，现在有很多事情我需要做，很多我想追求的事情，所以我不觉得有必要立即结婚。



问：路云，赵怡贤，在《婚礼大捷》的拍摄过程中，对你们来说最具挑战性或最令人印象深刻的场景是哪个？为什么？在片场互动期间，你们有遇到有趣的轶事吗？请与观众分享。

赵怡贤：在第七集中，我们进行了一个水下拍摄的结局场景。我对那一天有著美好的回忆，因为我得到了对我游泳技能的赞美。那是一个令人难忘的场景，对我留下了深刻的印象。

路云：在第七集中，有一个场景是郑宇跳入河中取代顺德，我记得那一刻的水下拍摄。对我来说，这是一个令人难忘的经历，因为它感觉像是剧情的转折点，而且从郑宇和顺德的关系发展角度来说，这个场景对剧情的发展非常重要。长时间监控水下镜头也是一种享受。

问：赵怡贤请问你觉得《婚礼大捷》有什么吸引观众之处呢？

赵怡贤：引入了许多迷人的角色。场景、服装和道具充满活力和美丽。内容轻松可爱，观赏起来轻松舒适。



问：最近，路云一直参与浪漫古装剧。在演绎历史浪漫剧和现代浪漫剧方面有什么不同？哪一个类型的剧更容易演绎？

路云：当我阅读剧本时，我更倾向於关注我可以从中学到什么，而不是它是一部古装还是现代的作品。特别是在历史剧中，使用的语言不是我们现代生活中常用的语言，所以在这方面的练习对我来说有些挑战。

问：赵怡贤也参与了几部热门电影和电视剧的制作，并获得了许多好评。你的第一次演出经验和现在有什么主要的不同之处？

赵怡贤：当我刚开始演戏时，它只是让我著迷和愉快。然而，现在似乎有一点压力，有一种希望做好并在其中取得成功的渴望。

Viu Original原创韩剧《婚礼大捷》讲述「最年轻状元」沈炡㥥（路云饰）被公主相中成为附马，可是大婚当天未婚妻突然去世，於是他以鳏夫身份生活了八年，期间不但仕途受阻，还必须强制守贞，令他生不如死！某天王上命他在三个月内促成三位怨女出嫁，成事的话更会还他单身，因此他联手年轻寡妇、汉阳最强媒婆郑顺德（赵怡贤饰）为败犬女王牵起红线，由此闹出一个又一个笑话，鳏夫和寡妇组合也在相处中擦出爱火！剧集将於12月25日晚上10时在‎「黄Viu」播出大结局。



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻