[討論]男神們的魅力＋劇情明快！《死期將至》大獲好評，登上TVING史上原創劇集第二！原來「他」是新增角色～

[提及劇情]由TVING製作的原創電視劇集《死期將至》於日前12月15日公開了前半部4集長度，眾多大演員中唯獨金材昱尚未現身，一公開後就受到觀眾們相當熱烈的反應，引頸期待1月5日的下半部。

截至12月21日，目前《死期將至》播出了第一週的收視成績僅次於《酒鬼都市女人們》而排名第二，總體評價仍在飆升中。由徐仁國與朴素丹作為開端展開一連串的地獄懲罰故事，而其中在第四集出現令人衝擊性的真相，就是其中一位男神金智勳。



金智勳在劇中飾演泰康集團的大公子朴泰宇，這個角色也是河秉勳導演在改編自原創漫畫後新加入的角色，並且主角崔怡在（徐仁國飾）一開始以及七年後想要面試的工作機會都是在泰康集團，在第四集金智勳現身時，畫面更是出現了前面幾位男神的死亡都與他脫不了關係！他帥氣的紳士打扮之下藏有驚人的秘密，令所有觀眾們期待不已。



崔怡在所必須經歷的12次死亡中，第一次重生就是崔始源，而他是泰康集團表現比哥哥更優秀的老二，沒想到竟在私人飛機上遇難，也第一次給崔怡在帶來無處可逃的死亡威脅震撼。成勛飾演極限運動家，收取了高額的報酬從事危險跳傘，沒想到也尚未挑戰成功。



崔怡在接著降臨到高中生金康勳體內，這位收到霸凌的學生原本可能以跳樓結束生命，但隨著崔怡在的轉念，結局也開始有所改變，最終雖以其他方式離開，但至少讓崔怡在覺得有機會改變命運。接著他變成一位神秘騎士張勝祖，流氓綁著他要他供出100億資金與女子的下落，好不容易甩掉一大群追兵，想要拿這100億生活下去，卻忽略身旁女子其實是個大炸彈。



不過崔怡在雖然不斷轉換身分，記憶卻是延續的，這100億讓他燃起了求生意志，李宰旭飾演為了解決家中債務而收費頂替兇手坐牢的年輕拳擊手，這段落中讓他想起了母親的慈愛，但最後他仍無法與母親見面，這也是朴素丹不斷強調，會讓崔怡在感受到死亡的重量與後悔。



最精彩的是李到晛的登場，他是位年輕帥氣的男模特兒，沒有太明確的人生目標，沒想到替朋友顧店時發現崔怡在的女友李智秀（高允貞飾）竟是常客，在女友以及媽媽的身上，崔怡在看見了深深的悲傷，開始後悔自己選擇輕生。他把自己不斷歷經死亡的經歷，像個故事一樣說給智秀聽，最後甚至告訴了智秀他就是怡在！沉浸在感動中的兩人，竟冷不防遭紅色跑車撞死了！下車的人就是泰康集團的老大朴泰宇。



未登場的金材昱也令人相當期待，這些一次又一次的死亡，到底與泰康集團朴泰宇有哪些關聯性？崔怡在還得經歷5場的死亡考驗，請大家期待1月5日揭曉後續的劇情。



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