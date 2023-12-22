與裴仁赫再續兄弟情！《烈女朴氏契約結婚傳》柳善皓首次當主演，影視雙棲人氣旺

由李世榮和裴仁爀主演的Viu Original原創穿越愛情韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》開播以來廣受好評，更連番刷新自身紀錄，收視持續向好！劇集現已在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾即可免費緊貼進度。

華麗外型演活富三代

《烈女朴氏契約結婚傳》圍繞古代女子聯遇（李世榮 飾）穿越到現代後所發生的故事，她卻不時與「丈夫」泰河（裴仁爀 飾）和「叔仔」（小叔子）姜泰民（柳善皓 飾）鬧出笑話！劇中飾演遊手好閒富三代、泰河弟弟的柳善皓也獲觀眾大讚演繹生動鬼馬。



談到姜泰民，柳善皓形容角色最愛闖禍：「他是個愛闖禍的搗亂分子，因為他沒有被人愛過，所以很缺乏愛。」他也笑言收到劇本後，在我外型上下了不少苦功：「當我第一次看到劇情簡介時，姜泰民被描述為『具有名人般的外表，每個路人都會盯著看』，這是最大的壓力！所以我穿了很華麗的衣服，甚至把頭髮漂染了。」



裴仁赫大讚有才華

繼《王后傘下》後，柳善皓和裴仁爀再度合作，二人在前作同為皇族，這次則扮演為了爭奪家產而惡鬥的同父異母兄弟，對此裴仁赫大讚「弟弟」：「上次我們飾演兄弟，但是並沒有太多合作的機會，當時我們在片場只見過一兩次；其實早在開拍前我就知道他很有才華，他對拍攝有很多很好的想法，所以我學到了更多，透過這次合作，我們變得非常親密！」



今年可說是柳善皓的豐收年，除了首度主演電影，《烈女朴氏契約結婚傳》也是他初次擔任要角的迷你劇，柳善皓形容「愛」是劇集的一大看點：「每個角色都是由愛開始，可能是異性的愛，也可能是父母的愛，是一部充滿魅力的作品，希望大家多多關注！」



《烈女朴氏契約結婚傳》講述朝鮮大齡女子聯遇（李世榮 飾）在成親當天慘成寡婦並意外穿越到現代，期間遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義財閥二代泰河（裴仁爀 飾）；為了達成各自目的，二人簽下婚姻契約，由此展開了一段奇幻的愛情故事，劇集逢星期五、六晚上10時30分在「黃Viu」上架上架，香港觀眾亦可免費收看《轉角浣紗街》、《犬系戀人》、《婚禮大捷》等Viu Original原創劇，飽覽亞洲人氣劇集。



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