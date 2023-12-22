与裴仁赫再续兄弟情！《烈女朴氏契约结婚传》柳善皓首次当主演，影视双栖人气旺

由李世荣和裴仁爀主演的Viu Original原创穿越爱情韩剧《烈女朴氏契约结婚传》开播以来广受好评，更连番刷新自身纪录，收视持续向好！剧集现已在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众即可免费紧贴进度。

华丽外型演活富三代

《烈女朴氏契约结婚传》围绕古代女子联遇（李世荣 饰）穿越到现代后所发生的故事，她却不时与「丈夫」泰河（裴仁爀 饰）和「叔仔」（小叔子）姜泰民（柳善皓 饰）闹出笑话！剧中饰演游手好闲富三代、泰河弟弟的柳善皓也获观众大赞演绎生动鬼马。



谈到姜泰民，柳善皓形容角色最爱闯祸：「他是个爱闯祸的捣乱分子，因为他没有被人爱过，所以很缺乏爱。」他也笑言收到剧本后，在我外型上下了不少苦功：「当我第一次看到剧情简介时，姜泰民被描述为『具有名人般的外表，每个路人都会盯著看』，这是最大的压力！所以我穿了很华丽的衣服，甚至把头发漂染了。」



裴仁赫大赞有才华

继《王后伞下》后，柳善皓和裴仁爀再度合作，二人在前作同为皇族，这次则扮演为了争夺家产而恶斗的同父异母兄弟，对此裴仁赫大赞「弟弟」：「上次我们饰演兄弟，但是并没有太多合作的机会，当时我们在片场只见过一两次；其实早在开拍前我就知道他很有才华，他对拍摄有很多很好的想法，所以我学到了更多，透过这次合作，我们变得非常亲密！」



今年可说是柳善皓的丰收年，除了首度主演电影，《烈女朴氏契约结婚传》也是他初次担任要角的迷你剧，柳善皓形容「爱」是剧集的一大看点：「每个角色都是由爱开始，可能是异性的爱，也可能是父母的爱，是一部充满魅力的作品，希望大家多多关注！」



《烈女朴氏契约结婚传》讲述朝鲜大龄女子联遇（李世荣 饰）在成亲当天惨成寡妇并意外穿越到现代，期间遇上和古代丈夫样貌完全相同的单身主义财阀二代泰河（裴仁爀 饰）；为了达成各自目的，二人签下婚姻契约，由此展开了一段奇幻的爱情故事，剧集逢星期五、六晚上10时30分在「黄Viu」上架上架，香港观众亦可免费收看《转角浣纱街》、《犬系恋人》、《婚礼大捷》等Viu Original原创剧，饱览亚洲人气剧集。



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