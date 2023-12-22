「糊團有糊的原因」？韓前偶像偷拍女友「私密影片」遭起訴，同團隊友亦曾因猥褻未成年人獲刑

今日據韓媒，某男團出身rapper涉嫌偷拍前女友性愛影片近20次，以哄騙女友蒙住眼睛的手法犯案。 同團另一名成員亦曾在2019年因強制猥褻未成年人被判有期徒刑。

據首爾東部地方，前偶像崔某（27歲）被懷疑從去年7月到今年5月偷拍當時正在交往的女友性愛影片及身體關鍵部位等多達18次。 崔某要求女友戴上眼罩後發生關係，並用無聲相機app進行偷拍。 此外，崔某的嫌疑還包括去年7月拍攝了在江南某酒館結識的另一名女性只穿內衣躺在床上的背影等，共計4次。

首爾龍山警察署今年9月將崔某移交檢方，後者於本月8日以違反性暴力犯罪處罰特例法（利用相機進行拍攝及發佈）的嫌疑進行了不拘留起訴。 但目前尚未發現崔某散播相關影片。



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崔某在隊內擔任主唱，2019年以健康原因中斷活動並離開演藝圈。 受害女性稱崔某打算以藝人經歷做演藝節目或網路BJ，被起訴後曾假裝道歉，但實際上是為了從輕處罰、避免前途受阻，令她分外氣憤。 律師稱該女性在事件後出現恐慌障礙、正在接受治療，希望嚴懲崔某。

據報道，崔某在隊內擔任主rapper、所屬男團是2017年出道的5人組合，2019年另一成員李某因強製猥褻未成年人曾被判1年6個月有期徒刑、緩期3年執行。

消息一出紛紛有人猜測是那一團，有網友指出2017年1月出道的TST（曾用名：一級秘密）無論出道時間或2019年的李姓成員事件都相符，感歎「糊團有糊的原因」。

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