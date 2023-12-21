GD告別YG娛樂！簽約新公司宣布明年回歸，成立「戒毒基金會」、以粉絲們的名義進行首次捐款！

昨日，YG娛樂通過官網表示 GD 已經離開公司。擺脫吸毒疑惑的 GD（權志龍）今日（21日）通過新經紀公司 Galaxy Corporation 表示明年將成立消除毒品等基金會，並攜新專輯回歸。

GD 通過新經紀公司發表的手寫信中表示：「經歷這次事件後，我看到以前沒有看到的地方。通過新聞知道平均每年毒品犯罪者達到2萬名，青少年毒品類犯罪者人數增加的事實，其中通過治療機關接受治療的人不到500人，得知這個人心痛的事實。」



GD 表示：「所以我認爲應該行動起來，爲了毫無防備地而誤入歧途的青少年、和不知道這是一條可怕、錯誤的道路的人們，我想積極展開根除毒品的工作。」他強調：「想給沒有治療機會的人提供機會，爲了不讓弱小無助者遭受委屈的事情反覆發生，我想站在他們身後，作為他們的哥哥、長輩、同事，朋友等來保護他們。」



他也向基金會提到首次捐款將以 VIP（BIGBANG粉絲名）的名義進行。還宣布明年將回歸，履行作為藝人、社會的責任。



另一方面，經紀公司 Galaxy Corporation 就 GD 毒品調查結束一事表示：「雖然不是事實，但報導和惡意留言卻不斷擴散，令權志龍個人的人格慘遭踐踏，留下了無法洗刷的傷痕，但是根據權志龍的意志，我們將給予他糾正的機會。從今天開始到12月28日午夜爲止，給大家一週的時間，希望刪除並更正網路上流傳的惡意留言、散佈虛假事實等損害權志龍名譽的所有貼文。今後將按照零容忍原則，不妥善處理，採取強有力的應對措施。」



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