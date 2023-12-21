接觸面積越大充電越快速嗎～《與惡魔有約》惡魔宋江遇刺險喪命！金裕貞越愧疚越黏！（EP.7 – 8）

[有雷]近來最賞心悅目的電視劇《與惡魔有約》宋江與金裕貞雖然不承認兩人墜入愛河，但身邊的人跟螢幕前的觀眾早就被兩人融化了。盧家大公子果然是策劃一切的幕後黑手，甚至選在惡魔宋江最脆弱時行刺，金裕貞及時趕到才讓宋江撿回一命，但她卻也思考著不應讓惡魔捲入自己的家族鬥爭。

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雖然幸運以親吻躲過了盧島慶的偶遇，惡魔鄭九元（宋江飾）的能力似乎失靈，即使握著都到曦（金裕貞飾）的手腕仍然時好時壞，身邊的室長朴福規提醒著九元，能力不穩加上夢中越來越多前世記憶，是否代表著惡魔即將完全變身人類？九元則是覺得自己多了一堆莫名其妙的情感，當然包含了自己對到曦的在乎與愛意。



兩人仍然瞬間移動到各處跟蹤可疑人士，包含受到指示而在網路上散發對都到曦不利言論的Youtuber，也了解幕後主使當然就是這些覬覦會長之位的假家人們。不過朴福規突然發現架上名為「惡魔」的書籍消失了，原來已被帶著假面的神秘殺手偷走，看了書籍記載讓他更確定九元是惡魔，並且知道九元沒有都到曦在身邊就沒有神力。



周女士的長子報警，懷疑到曦與周女士過世有關聯，要求帶走都到曦，雖然沒有證據搜查令也會被駁回，但到曦必須在警局中等待。但此時神秘人來到九元的還月財團門口，趁著九元沒注意而一刀刺向他的心臟，在大出血掙扎過程中，九元扯下了他的假面具，見到了他真實的半邊臉。



消息傳回警方，到曦在表哥周碩訓（李相二飾）協助下及時趕到醫院，碩訓早有懷疑九元的身分非一般人，看見都到曦急著讓九元拉住自己的手腕，更是相當不解。九元終於恢復了一大半，開始對到曦甜言蜜語，希望她不要離開自己身邊。財團中負責舞台表演的陳明星，對於都到曦則是非常感冒，也希望到曦不要讓九元捲入自家的爭產風波。



到曦在理事會上突然宣布放棄一切繼承資格，不參與下屆會長選舉，更打算捐出所有遺產。聽了陳明星的話，她想起了自己的父母以及周女士，似乎都因她而死，她擔心九元也落得這樣的下場，決定離開他。九元終於在周女士的溫室中找到了到曦，表明自己根本不在意，兩人感情又再度升溫。



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