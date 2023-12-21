GD告别YG娱乐！签约新公司宣布明年回归，成立「戒毒基金会」、以粉丝们的名义进行首次捐款！

昨日，YG娱乐通过官网表示 GD 已经离开公司。摆脱吸毒疑惑的 GD（权志龙）今日（21日）通过新经纪公司 Galaxy Corporation 表示明年将成立消除毒品等基金会，并携新专辑回归。

GD 通过新经纪公司发表的手写信中表示：「经历这次事件后，我看到以前没有看到的地方。通过新闻知道平均每年毒品犯罪者达到2万名，青少年毒品类犯罪者人数增加的事实，其中通过治疗机关接受治疗的人不到500人，得知这个人心痛的事实。」



GD 表示：「所以我认爲应该行动起来，爲了毫无防备地而误入歧途的青少年、和不知道这是一条可怕、错误的道路的人们，我想积极展开根除毒品的工作。」他强调：「想给没有治疗机会的人提供机会，爲了不让弱小无助者遭受委屈的事情反覆发生，我想站在他们身后，作为他们的哥哥、长辈、同事，朋友等来保护他们。」



他也向基金会提到首次捐款将以 VIP（BIGBANG粉丝名）的名义进行。还宣布明年将回归，履行作为艺人、社会的责任。



另一方面，经纪公司 Galaxy Corporation 就 GD 毒品调查结束一事表示：「虽然不是事实，但报导和恶意留言却不断扩散，令权志龙个人的人格惨遭践踏，留下了无法洗刷的伤痕，但是根据权志龙的意志，我们将给予他纠正的机会。从今天开始到12月28日午夜爲止，给大家一周的时间，希望删除并更正网路上流传的恶意留言、散布虚假事实等损害权志龙名誉的所有贴文。今后将按照零容忍原则，不妥善处理，采取强有力的应对措施。」



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