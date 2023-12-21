宋江&金裕貞展現強大影響力！《與惡魔有約》Netflix上全球排名第二、佔據50個國家排名TOP.10

目前on檔中熱門韓劇《與惡魔有約》的演員金裕貞和宋江展現了強大的全球影響力。

根據 Netflix TOP.10 官網最新消息，SBS 奇幻浪漫韓劇《與惡魔有約》在12月11~17日期間，創下了觀看次數 420 萬次，觀看時長為 3360 萬小時的紀錄，位列在 Netflix 平台上全球 TOP.10 電視類別（非英語）的排名第二，成績相當驚人。



《與惡魔有約》不斷刷新全球觀看率的佳績，更後勢看漲。 其中在印尼、越南、奈及利亞、馬爾地夫等地奪冠排名第一，在韓國、巴西、秘魯、墨西哥、智利、希臘、印度、日本、馬來西亞、台灣、泰國等全球50個國家和地區排名前十。



本劇講述一夜之間失去能力的惡魔，與四面楚歌的財閥繼承人之間，刺激浪漫的「異種」同居羅曼史，目前已播至第8集，最高收視率為4.7%，在網上連續奪下冠軍話題王的寶座，但在收視率的表現上較為平平。



目前都到曦（金裕貞 飾）與鄭九元（宋江 飾）的戀情進展確認彼此的心意，令人更加期待後續兩人感情的展開，而金裕貞和宋江的互動在全球反應也很熱烈。



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