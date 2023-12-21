EXO忙內世勳今入伍！早晨送上驚喜禮物邀EXO-L一同登山♥

EXO忙內世勳13日宣布入伍，入伍日就在今（21）日，是EXO最後一名服役的成員。

*前情提要：‎EXO忙內也要去當兵了！世勳手寫信宣布在12月21日入伍「很抱歉這麼晚才傳達，健康地再次相見吧」

世勳是服社會服務要員替代役，所屬SM娛樂表示為尊重本人安靜入伍的意思，今日入伍訓練所地點與時間不會公開。世勳是EXO老么，待他與今年早先入伍的Kai服完兵役後，EXO將正式成為「軍畢團」。



在SM娛樂發布官方聲明的同時，EXO YouTube頻道公開了一支影片〈??〉，原來是世勳的登山影片。影片中世勳並沒有提到入伍相關事情，只是分享自己平時的愛好，說這是第一次拿著相機拍攝自己登山的模樣，感性的對粉絲EXO-L說：「雖然想和大家一起登山，但是沒辦法讓幾千人一起，所以才用拍影片的方式讓大家感受一下，抱著輕鬆的心情來看就可以了。」



世勳登山過程可以說健步如飛，倒是身邊一起爬山的工作人員出現插曲。看完驚喜影片，粉絲感動的紛紛留言「大家都會等世勳回來的，世勳很會照顧自己」、「世勳，一定要健康，我們等你回來」、「不要生病，不要受傷，以更亮麗健康的樣子再次相見吧，無論如何都會等你，我愛你」、「謝謝你這像禮物一樣送來的孩子，安全的回來，我愛你世勳」……。



▼〈??〉（世勳提及拍攝理由大約在4:53）



EXO官方社群Twitter稍早也提前送給EXO-L聖誕問候影片，除了入伍中的Kai全到齊，包括世勳。



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