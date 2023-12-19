熱門韓劇《與惡魔有約》網上熱度奪冠！官方釋出宋江&金裕貞EP.8浪漫溫室熱吻戲三天突破百萬觀看

大家都有追到最新 EP.8 的《與惡魔有約》了嗎？上週兩集虐甜的複雜情緒直擊心靈！吻戲與同床充電戲也是令劇迷回味無窮啊～～～。

SBS 熱門奇幻浪漫喜劇《與惡魔有約》在官方頻道上分享了都到曦（金裕貞 飾）與鄭九元（宋江 飾）的深情熱吻影片，短短不到三天的時間就突破百萬觀看，頻道中公開的影片一般過萬就算熱門，所以依靠本劇與兩位主角的魅力，成為了近日的一大話題熱度。（本劇集在Netflix同步播出）

▼鄭九元&都到曦的「真」KISS來囉！吻戲在影片位置的 19:40，前面均是精華片段。



（接下來會談及EP.7-8 的部份劇情，有雷哦～）

惡魔鄭九元被壞人用刀刺中心臟，陷入了生命危險，幸好都到曦及時趕到醫院，握手後恢復了惡魔復原身體的能力，渡過了難關，至此後，鄭九元更加依賴都到曦，看到她就像孩子有糖吃般的可愛。



兩人同床牽手充電，為了更紮實地恢復身體狀態，決定用緊擁的方式加強一下！XD



但這場財閥家族的內鬥，讓都到曦意識到會失去身邊重視的人，於是她決定退出戰爭，也計劃遠離鄭九元。



而鄭九元不願失去都到曦，也鼓勵她繼續爭取，不可以選擇放棄，都到曦表示：「我愛的人全都死了，你最終...也會因我而死。」鄭九元用堅定的眼神回應她：：「無所謂。」



鄭九元的旁白：「即使對妳的感情，讓我變得微不足道又軟弱，妳也依然是我...無法抗拒的命運。」

此外，在網上的熱門話題影響力排行奪下12月第一周的冠軍，在網上有非常高的熱度與話題性。



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