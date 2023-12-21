宋江&金裕贞展现强大影响力！《与恶魔有约》Netflix上全球排名第二、占据50个国家排名TOP.10

目前on档中热门韩剧《与恶魔有约》的演员金裕贞和宋江展现了强大的全球影响力。

根据 Netflix TOP.10 官网最新消息，SBS 奇幻浪漫韩剧《与恶魔有约》在12月11~17日期间，创下了观看次数 420 万次，观看时长为 3360 万小时的纪录，位列在 Netflix 平台上全球 TOP.10 电视类别（非英语）的排名第二，成绩相当惊人。



《与恶魔有约》不断刷新全球观看率的佳绩，更后势看涨。 其中在印尼、越南、奈及利亚、马尔地夫等地夺冠排名第一，在韩国、巴西、秘鲁、墨西哥、智利、希腊、印度、日本、马来西亚、台湾、泰国等全球50个国家和地区排名前十。



本剧讲述一夜之间失去能力的恶魔，与四面楚歌的财阀继承人之间，刺激浪漫的「异种」同居罗曼史，目前已播至第8集，最高收视率为4.7%，在网上连续夺下冠军话题王的宝座，但在收视率的表现上较为平平。



目前都到曦（金裕贞 饰）与郑九元（宋江 饰）的恋情进展确认彼此的心意，令人更加期待后续两人感情的展开，而金裕贞和宋江的互动在全球反应也很热烈。



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