EXO忙内世勋今入伍！早晨送上惊喜礼物邀EXO-L一同登山♥

EXO忙内世勋13日宣布入伍，入伍日就在今（21）日，是EXO最后一名服役的成员。
*前情提要：EXO忙内也要去当兵了！世勋手写信宣布在12月21日入伍「很抱歉这么晚才传达，健康地再次相见吧」
世勋是服社会服务要员替代役，所属SM娱乐表示为尊重本人安静入伍的意思，今日入伍训练所地点与时间不会公开。世勋是EXO老么，待他与今年早先入伍的Kai服完兵役后，EXO将正式成为「军毕团」。
在SM娱乐发布官方声明的同时，EXO YouTube频道公开了一支影片〈??〉，原来是世勋的登山影片。影片中世勋并没有提到入伍相关事情，只是分享自己平时的爱好，说这是第一次拿著相机拍摄自己登山的模样，感性的对粉丝EXO-L说：「虽然想和大家一起登山，但是没办法让几千人一起，所以才用拍影片的方式让大家感受一下，抱著轻松的心情来看就可以了。」
世勋登山过程可以说健步如飞，倒是身边一起爬山的工作人员出现插曲。看完惊喜影片，粉丝感动的纷纷留言「大家都会等世勋回来的，世勋很会照顾自己」、「世勋，一定要健康，我们等你回来」、「不要生病，不要受伤，以更亮丽健康的样子再次相见吧，无论如何都会等你，我爱你」、「谢谢你这像礼物一样送来的孩子，安全的回来，我爱你世勋」……。
▼〈??〉（世勋提及拍摄理由大约在4:53）
EXO官方社群Twitter稍早也提前送给EXO-L圣诞问候影片，除了入伍中的Kai全到齐，包括世勋。
PINK CHRISTMAS LETTER from #EXO pic.twitter.com/JvhJhI3fRZ— EXO (@weareoneEXO) December 21, 2023
*延伸阅读：圣诞就是要听EXO〈初雪〉！成员终於加入Challenge，歌曲更相隔10年逆行登一位
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