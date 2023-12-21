【韓網熱帖】中國姊姊們的簽售會item太搞笑了，彷彿等這一天很久了（feat.IVE張員瑛）

18日，IVE在中國青島舉辦了線下簽售會。

IVE的成員們體會到了中國粉絲們的熱情，粉絲們帶著各種髮飾、服裝，現場讓成員們換上，拍出了一大波美照。 人氣成員張員瑛十分寵粉，幾乎來者不拒，一一展示了毛絨帽、蝴蝶結、紅頭紗等等，精緻如洋娃娃。



하 중국언니들팬싸템 왤케웃기디 이날만을 기다랴온듯 온갖화려한건다갖고오샷기. pic.twitter.com/ltJ807cKeT — 김두부 (@kim_tofu_) December 18, 2023

很快現場照片就傳回了韓國網路，韓國網友們調侃「中國歐尼們的簽售會item太搞笑了，彷彿等這一天很久了」，確實，歐尼們等了IVE很久了！！

韓國網友看了張員瑛的照片後紛紛表示：

1. 全都超適合她

2. 為什麼簽售會粉絲會帶這些去呢？是因為想要看成員們美美的樣子嗎

3. 張員瑛根本不是人啊，是美神吧

4. 中國姊姊們太會挑了

5. 老實說顏值絕了，我只看到臉

6. 她好適合這些華麗的東西

7. 哈哈哈哈哈，感覺就是在等這一天，她怎麼戴什麼都好看啊，美呆了

8. 太美了，帶這些東西去的人應該很有成就感吧

9. 這樣一看我們韓國的簽售會真的太普通平淡了

10. 啊啊啊啊啊啊啊，太美了，全都戴上

11. 每看一張我都在感嘆，這張好看，這張也好看，都好看

12. 員瑛啊，求你別這麼可愛，姊姊受不了了

13. 她最適合紅色了

14. 天使吧，人類怎麼可以這麼可愛

15. 她的長相是最符合中國審美的，纖細修長，五官精緻

16. 我很好奇，這些東西是送給愛豆的，還是結束後要還給粉絲？

17. 哈哈哈哈，應該都在淘寶買的吧

18. 我不是她的粉絲，但是每次看到她，我都會好奇她今天會有多美，然後就會點進來看

原文：https://theqoo.net/square/3042030885

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