圣诞就是要听EXO〈初雪〉！成员终於加入Challenge，歌曲更相隔10年逆行登一位

说到圣诞颂你会想到什么歌？如果是K-POP粉丝，歌单里肯定会有EXO〈初雪〉（The First Snow）吧！

前阵子K-POP甚至整个韩国演艺圈都流行「Slickback Challenge」，艺人都在练习脚如何像腾空滑行，近期则掀起了「初雪Challenge」，搭配变奏版的EXO〈初雪〉跳舞，完全是近期爱豆必备Challenge，包括Red Velvet、ATEEZ、aespa、IVE、ZEROBASEONE（ZB1）都Challenge了。



原唱EXO当然Challenge了，最早是回到中国发展的Lay，月初便Challenge了，前几日轮到世勋，昨（19）日大雪纷飞之际，Xiumin、伯贤、Chen一组，SUHO、世勋也各自跟进Challenge！仅剩D.O.和入伍中的Kai还没参与。



或许是随著Challenge热潮，加上韩国正好下雪相当应景，再加上原唱加入Challenge阵容，EXO〈初雪〉原曲在各大排行榜悄悄逆袭一阵子后，昨（19）日登上了Melon TOP100第一，今日再拿下Melon日榜第一名！目前也稳坐bugs排行榜第一。EXO还成为2023年第一个也可能是唯一一个Melon日榜夺冠男团，〈初雪〉也变成EXO继〈Growl〉（2013）、〈十二月的奇迹〉（2013）后第三首日榜夺冠的歌曲，也是EXO相隔10年继〈十二月的奇迹〉再拿日榜一位的作品。



[정보/소식] 엑소 첫눈 멜론 top 100 1위! ([News] EXO's First Snow tops Melon's Top 100!) https://t.co/Sm1DDNNaNs pic.twitter.com/Xb9XBoOHt7 — 인스티즈(instiz) (@instiz) December 19, 2023

엑소 첫눈 멜론 일간 1위 이게 진짜 된다 얘들아.. pic.twitter.com/NhxgBvLrT8 — 낭만 (@y0urdelight) December 20, 2023

要知道，〈初雪〉是2013年所发行，和〈十二月的奇迹〉一样收录於EXO冬季特别专辑《十二月的奇迹》，不过〈十二月的奇迹〉是主打歌，〈初雪〉只是收录曲，10年来〈初雪〉却成为许多人心中的冬季必听歌曲，10年后更逆行榜单创下奇迹。SUHO得知一位消息便发文和粉丝EXO-L说「度过温暖的年末吧EX♡-L♥」，还特地在雪地里写下粉丝之名。其他成员据说也在bubble里表达感动并感谢EXO-L。



顺带一提，〈初雪〉Challenge最早源自於19岁的网红黄世勋（音译），他利用变奏版音乐EXO〈初雪〉创作了相应的舞蹈。创作之后引发许多网友共鸣「冬天就是要听EXO〈初雪〉」，或表示很喜欢他的编舞。他还出教学影片，渐渐的便有越来越多人跟进Challenge形成风潮。现在回顾他当初的影片，有人留言「比SM还会宣传EXO」，看来是真的啊！



D.O.也快Challenge吧！EXO-L都在期待呢！有机会Kai放假时回到民间，也Challenge一下吧！

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