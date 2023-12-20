《哲仁王后》金正賢以獨立電影回歸大螢幕！變身鬍渣刑警調查《秘密》

演員金正賢上週13日以《秘密》懸疑驚悚電影作品回歸，從日前公開的劇照看起來，片中他將化身鬍渣男重案組刑警，調查一宗連環殺人案件。

在上週剛剛上映的獨立電影《秘密》中，為調查連環殺人事件的秘密真相而努力不懈的重案組刑警李東根，由演員金正賢飾演，展現了相當細膩的情感面。金正賢對於各類型的角色都勇於嘗試，並展現出令觀眾們相信而看的演技實力，這一次他將演出我們身邊常常見到的平凡人角色，一位普通的警察。



《秘密》是一部驚悚懸疑作品，劇情描述某被害者遭到殘酷的殺害後，屍體上發現了10年前選擇輕生的某位男子的日記，為了找出日記背後的真相，刑警李東根也找回了自己曾經遺忘的過往記憶。



這位警察李東根，在工作上不參雜私人情感，頂著一頭亂髮以及滿臉鬍渣只為查明真相，金正賢自然又流暢的行動與語氣也像極了警察。金正賢更真實表現出面對真相時的愧疚感，自責又憤怒的感覺，並且透過贖罪的機會重生，細膩地展現出一個人的情感轉變以及生活中的變化。尤其劇中有幾場戲，是當他揭露真相時發現與自己有所關聯，而嗚咽了起來，讓觀眾們跟著他感到難過。



金正賢早在這部作品的製作發表會時表示，第一次看到這劇本時就深深被吸引，希望能展現出主角李東根的轉變，這也是一部會讓人思考如何看待自己過往事件的作品，希望能透過這部電影讓大家進行反思。而金正賢的精采也出也獲得觀眾們許多正面的評價肯定。

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