為了不錯過而更專注望著你〜《跟我說愛我》鄭雨盛約申鉉彬一起看海，兩人終於突破曖昧〜（EP.5 – 6）

[有雷]這分明是戀愛的前奏～申鉉彬與鄭雨盛總在分開時想起對方的臉，導演還會讓觀眾們體會鄭雨盛的無聲世界，將申鉉彬說話的畫面以慢動作無聲播放，雖然鄭雨盛覺得自己沒能為申鉉彬做什麼，但他誠懇專注的眼神，以及總是在最佳時機出現成為一種安慰，讓申鉉彬不安的心找到棲身之處。

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第一次正式站上舞台的暮恩（申鉉彬飾），緊張之餘看見了台下坐著的是振宇（鄭雨盛飾），彷彿吃了定心丸，完美地演出成功。振宇雖然努力讀著唇語看著暮恩的演出，即使錯過了鼓掌的時機，仍然能感受到她的好表現。振宇看完演出默默離去，不過暮恩追了上去向他道謝，振宇甚至提出希望能讀暮恩的劇本，重新感受她所演出的每一瞬間。振宇更向好友訴說，他在此瞬間甚至希望自己能夠聽得見。



振宇的好友原來也有位聽障太太，所以手語如此熟練，兩人巧遇振宇與暮恩正走在一起，便提議到振宇家一起用餐，好友分享著夫妻之間的趣事，讓暮恩也更加了解振宇。而暮恩也發現了振宇手臂上有大片燒傷的痕跡，雖說已經很久，不過大學同學們似乎提到藝術學院發生了火災後，大家就失去了振宇的消息。



振宇工作的美術中心來了一位新館長宋瑞京（金知賢飾），根據傳聞似乎不是太受到同仁們的歡迎，但她一見到振宇就以熟悉的手語向他問候，原來兩人是舊識，原來宋瑞京是振宇大學時期的課程幫手，替他聽課抄筆記也可賺取學費，兩人日久生情也就成了戀人。但兩人分手的原因不得而知。



宋瑞京出現後振宇顯得心事重重，暮恩告訴他自己心情不好時就會去看海，振宇誤以為暮恩約他出遊，認真的告訴她自己正在趕工一幅畫，所以沒有時間旅遊。暮恩的生日到了，原以為自己落單了在家默默度過，沒想到弟弟與好友們為她準備了驚喜派對。



派對結束後，暮恩仍默默走向了振宇的家，擔心他正在趕工而不敢打擾，只用手機打開手電筒而在門口比劃了一下，也打算就這樣默默離開。此時振宇似乎感受到什麼而走出門，發現了暮恩的背影，直接跟了上去，提議一起散散步，暮恩說今天是朋友的生日，想要學習「生日快樂」的手語，振宇當然也照做，示範了這句話的手語。



原來振宇趕工的是暮恩好友尹祖漢工作室的畫作，交付時聽見了祖漢正在說自己本來要送給暮恩的禮物被拆開了，振宇才突然想起原來昨日是暮恩的生日，他開著車到公車站牌等待暮恩下車，直接問她「想去看海嗎？」，於是兩人共同前往海邊。暮恩在這樣美麗的景色與平靜氣氛之下，用手語向振宇告白「我喜歡你」，兩人的關係從這一刻即將改變了嗎？



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