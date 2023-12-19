YOONA 2024年2月3日澳門見面會 「YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE」

有「女團最美門面」美譽的韓國女團少女時代成員YOONA，自出道以來憑著清純美貌收獲大眾的心，在舞台上風靡萬千粉絲。

近日宣佈展開亞洲巡迴見面會“YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE”，睽違將近6年再度舉辦見面會，從韓國首爾出發，途中經過香港、澳門、台北、橫濱、曼谷、馬尼拉、雅加達等亞洲8個城市。



繼海外首站香港場後，緊接著YOONA立即在2月3日來到作為海外第二站的澳門見S♡NE(少女時代粉絲官方稱號)了，這次亦是YOONA首次於澳門舉辦個人見面會，相信定必讓大家非常期待。



允兒近年跨足戲劇發展，不但主演了多套具話題性的作品，表現不斷躍進，得到多個影視頒獎禮人氣明星獎及最佳女主角獎，戲劇中的造型都會惹來追捧風潮，給粉絲們帶來了與舞台上完全不一樣的感覺，絕對是新一代的百變女王！



“YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE in MACAU”將於2024年2月3日(星期六)於澳門會展中心舉行。門票由澳門幣 699起，於2024年1月 2日(星期二)下午2時起經 www.damai.cn網站公開發售。



《YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE in MACAU》

日期 : 2024年2月3日 (星期六)

時間 : 晚上7時正

地點 : 澳門會展中心

票價 : 澳門幣MOP $1,599/$1,099/$699

公開售票：2024年1月2日(星期二) 下午2時起

訂購網站 : 大麥 – www.damai.cn

粉絲福利:

$1,599門票：歡送道別 (300名)、簽名海報 (40名)、簽名小卡 (40名)、限定藝人禮品 (80名)、官方海報 (全體)、官方小卡 (全體)

$1,099門票：歡送道別 (200名)、簽名海報 (10名)、簽名小卡 (10名)、限定藝人禮品 (20名)、官方海報 (全體)、官方小卡 (全體)

$699門票：官方海報 (全體)、官方小卡 (全體)









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