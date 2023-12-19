为了不错过而更专注望著你〜《跟我说爱我》郑雨盛约申铉彬一起看海，两人终於突破暧昧〜（EP.5 – 6）

[有雷]这分明是恋爱的前奏～申铉彬与郑雨盛总在分开时想起对方的脸，导演还会让观众们体会郑雨盛的无声世界，将申铉彬说话的画面以慢动作无声播放，虽然郑雨盛觉得自己没能为申铉彬做什么，但他诚恳专注的眼神，以及总是在最佳时机出现成为一种安慰，让申铉彬不安的心找到栖身之处。

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第一次正式站上舞台的暮恩（申铉彬饰），紧张之余看见了台下坐著的是振宇（郑雨盛饰），彷佛吃了定心丸，完美地演出成功。振宇虽然努力读著唇语看著暮恩的演出，即使错过了鼓掌的时机，仍然能感受到她的好表现。振宇看完演出默默离去，不过暮恩追了上去向他道谢，振宇甚至提出希望能读暮恩的剧本，重新感受她所演出的每一瞬间。振宇更向好友诉说，他在此瞬间甚至希望自己能够听得见。



振宇的好友原来也有位听障太太，所以手语如此熟练，两人巧遇振宇与暮恩正走在一起，便提议到振宇家一起用餐，好友分享著夫妻之间的趣事，让暮恩也更加了解振宇。而暮恩也发现了振宇手臂上有大片烧伤的痕迹，虽说已经很久，不过大学同学们似乎提到艺术学院发生了火灾后，大家就失去了振宇的消息。



振宇工作的美术中心来了一位新馆长宋瑞京（金知贤饰），根据传闻似乎不是太受到同仁们的欢迎，但她一见到振宇就以熟悉的手语向他问候，原来两人是旧识，原来宋瑞京是振宇大学时期的课程帮手，替他听课抄笔记也可赚取学费，两人日久生情也就成了恋人。但两人分手的原因不得而知。



宋瑞京出现后振宇显得心事重重，暮恩告诉他自己心情不好时就会去看海，振宇误以为暮恩约他出游，认真的告诉她自己正在赶工一幅画，所以没有时间旅游。暮恩的生日到了，原以为自己落单了在家默默度过，没想到弟弟与好友们为她准备了惊喜派对。



派对结束后，暮恩仍默默走向了振宇的家，担心他正在赶工而不敢打扰，只用手机打开手电筒而在门口比划了一下，也打算就这样默默离开。此时振宇似乎感受到什么而走出门，发现了暮恩的背影，直接跟了上去，提议一起散散步，暮恩说今天是朋友的生日，想要学习「生日快乐」的手语，振宇当然也照做，示范了这句话的手语。



原来振宇赶工的是暮恩好友尹祖汉工作室的画作，交付时听见了祖汉正在说自己本来要送给暮恩的礼物被拆开了，振宇才突然想起原来昨日是暮恩的生日，他开著车到公车站牌等待暮恩下车，直接问她「想去看海吗？」，於是两人共同前往海边。暮恩在这样美丽的景色与平静气氛之下，用手语向振宇告白「我喜欢你」，两人的关系从这一刻即将改变了吗？



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