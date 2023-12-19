【韩网热帖】张东润自爆「超想结婚」，吐露择偶条件：菸酒不沾不喝咖啡，会去做礼拜

男演员张东润做客YouTube综艺《文明特急》，公开了自己的择偶条件。

聊天过程中提及是否想要恋爱时，张东润非常果断地表示：「有！我经常祈祷可以有伴侣，好想结婚啊。 甚至考虑过蜜月旅行目的地，因为很喜欢美食，希望可以是米其林美食之旅，最近秘鲁成为新美食旅行地，我就在手机上标志了当地的餐厅。 」

张东润称追求自由恋爱，「我喜欢自由恋爱，会率先告白，有95%的确信的话就会先告白，会在40岁之前结婚。 我喜欢和我差不多的女生，希望对方是一个可以和我一起做礼拜的女生，不喝酒、不喝咖啡、不抽菸，注重健康。 最近我戒掉了咖啡，睡眠变好了，也基本不喝酒，外型上的理想型是Rachel McAdams（瑞秋・麦亚当斯），作为演员我也很尊敬他。 」



广大网友们对张东润的择偶条件议论纷纷：

1. 他是我的理想型，但我不是他的啊

2. 我不抽菸不喝酒，但我不注重健康啊

3. 我喜欢吃和秘鲁，一样唉

4. 对他超级好好感，很可爱

5. 我准备从今天开始戒酒，但我俩宗教不一样啊，好可惜

6. 这种年轻人真的很少见

7. 这些我都不做，而且也会去做礼拜，但很可惜我已婚

8. 啊，我因为不做礼拜而落选

9. 除了不去教会，其余的就是我本人啊，再看他说喜欢Rachel McAdams，果然还是颜值最重要

10. 哈哈哈，我连宗教都和他一样

11. 一起结婚吧（一起喝咖啡）

12. Rachel McAdams，这门槛也太高了吧

13. 除了不喝咖啡这一点，其他就是我啊，如果可以和他结婚的话，立马戒掉

14. 我全符合，那么我要去哪里见你呢

15. 我已经被淘汰到外星球了

16. 咖啡、香菸、酒全都不喜欢，但是我不去教会，我让给其他姊妹吧

17. 我菸酒不沾，但是咖啡不行，也赢不过Rachel McAdams

18. 他应该非常忠诚，同时也会非常唠叨吧

19. 我也喜欢不抽菸不喝酒的男生，即使喝酒，也只喝2、3杯

20. 张东润，你的理想型就是我

原文：https://theqoo.net/square/3040873038

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