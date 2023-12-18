JYP朴軫永明日將開啟bubble服務！網友：「CP值超高的抗議卡車」

被稱為韓國偶像服務最偉大發明的APP「bubble」（泡泡），是個讓粉絲能與偶像直接溝通、像朋友般聊天的軟體，最新進駐藝人是朴軫永（J.Y. Park、JYP）！

Bubble官方推特14日突如其來辦了個有獎活動，要猜猜即將進駐的藝人是誰，附圖只有一雙手，而這雙手和emoji提示一看就是歌手兼歌舞創作者兼JYP娛樂創辦人的朴軫永！



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網友當時就紛紛討論朴軫永的泡泡會是「CP值超高的抗議卡車」、是「如SM娛樂‎KWANGYA 119‎的存在」，JYP娛樂旗下藝人的粉絲都可以買來向朴軫永表達意見了，不過也有人覺得可能會是「朴軫永傳教」和「粉絲申訴」的對決，有趣的是，已有網友開始想像朴軫永可能會發什麼照片了……

朴軫永bubble正式開啟時間是19日韓國時間上午11點（港台時間10點），確切使用的APP是JYP藝人專屬的bubble for JYPnation。

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