JYP朴轸永明日将开启bubble服务！网友：「CP值超高的抗议卡车」
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JYP朴轸永明日将开启bubble服务！网友：「CP值超高的抗议卡车」

KPOP   2023年12月18日   星期一14:07   草莓  

（封面图源：IG@asiansoul_jyp、IG@dearu_bubble）

被称为韩国偶像服务最伟大发明的APP「bubble」（泡泡），是个让粉丝能与偶像直接沟通、像朋友般聊天的软体，最新进驻艺人是朴轸永（J.Y. Park、JYP）！

Bubble官方推特14日突如其来办了个有奖活动，要猜猜即将进驻的艺人是谁，附图只有一双手，而这双手和emoji提示一看就是歌手兼歌舞创作者兼JYP娱乐创办人的朴轸永！

（图源：朴轸永80’s Night演唱会宣传海报）

网友当时就纷纷讨论朴轸永的泡泡会是「CP值超高的抗议卡车」、是「如SM娱乐‎KWANGYA 119‎的存在」，JYP娱乐旗下艺人的粉丝都可以买来向朴轸永表达意见了，不过也有人觉得可能会是「朴轸永传教」和「粉丝申诉」的对决，有趣的是，已有网友开始想像朴轸永可能会发什么照片了……

朴轸永bubble正式开启时间是19日韩国时间上午11点（港台时间10点），确切使用的APP是JYP艺人专属的bubble for JYPnation。

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