池昌旭＆申惠善《歡迎回到三達里》收視再創高，即將突破10％！三達擺脫束縛自己的恐懼，本週劇情進展會加快嗎？

由池昌旭＆申惠善主演的《歡迎回到三達里》收視持續創高，EP.6的首都圈收視9.2%、全國收視8.3%，刷新自身最高紀錄，感覺下週就會突10%呢！

三達（申惠善 飾）因陷入霸凌後輩的爭議，每天都有新聞報導，身旁的人都背道而馳，職業生涯陷入危機的三達回到「小溪」後，就靜靜地呆在那裡，家人和助理都懷疑她爲什麼不積極解釋。

起衝突的那天晚上後，恩珠（趙尹瑞 飾）做了不正確的嘗試，三達不管怎樣會想，都覺得從未有過將恩珠逼到懸崖邊的經歷。在此期間，恩珠偷走雜誌《X項目》企劃的事實被曝光，三達從助理那裡得知消息後，立刻飛往首爾。面對堂堂正正地走進會議室的三達，恩珠厚顏無恥，當三達問她：「妳...真的因為我試圖尋短嗎？」結果恩珠馬上變臉笑著說不是因為妳。但...三達終於擺脫之前束縛自己的恐懼，又跑回去跟恩珠說：「妳就用那個（偷來）的概念，盡妳所能試試吧。」助理這條線應該暫時結束了吧（？但還是想看恩珠之後會翻車啊！



三達爲了實現夢想，經歷各種心酸地、拼命地堅持下來，雖然就這樣站在頂峰，但經過一系列的考驗，讓她明白攝影師「趙恩惠」的一切都是假的。跟著三達到首爾的容弼（池昌旭 飾），通過之前的記憶在濟州銀行門口找到她，更安慰她：「三達啊～一起把她找回來！不是攝影師『趙恩惠』而是趙三達。」回到三達里的三達，也開始認真過生活。



而三達的媽媽（金美卿 飾）得知容弼也去首爾的消息，回到家問了三達：「妳...還喜歡容弼嗎？」夫尚道（姜泳錫 飾）也表明自己喜歡三達，面對他的提問「怎麼知道三達沒有雨傘」，容弼會如何回答呢？還有讓人好奇的是容弼的爸爸和三達的父母，關係似乎不怎麼好，是什麼原因呢？最後的彩蛋中，小容弼說到自己的夢想是媽媽和三達QQ，希望下週劇情進展可以稍微快一點啊 XD



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