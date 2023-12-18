2023K-POP偶像團巡演收益TOP10：BLACKPINK強勢登頂，第2名以一人之力擋下8團

2023年，不少韓國偶像團都舉辦了世界巡迴演唱會、本土演唱會等，那一團吸金能力最強呢？

美國Billboard Boxscore發佈了「2023K-POP偶像團巡演收益TOP10」的榜單，BLACKPINK以1.48億（美元，摺合韓幣為1948億）的收益登頂，排在第二名的則是防彈少年團的SUGA，以一己之力拿下亞軍。 緊接其後的有TWICE、TXT、SEVENTEEN、ENHYPEN、Stray Kids、ATEEZ、LE SSERAFIM和NCT DREAM。 官方表示因有的團隊還在巡演中，該榜單只統計了2022年11月1日至2023年9月30日舉辦的演出場次。



Highest grossing touring K-Pop acts in 2023 (Billboard Boxscore):



#1 BLACKPINK $148M

#2 SUGA $57M

#3 TWICE $54M

#4 TOMORROW X TOGETHER. $47M

#5 SEVENTEEN $43M

#6 ENHYPEN $33M

#7 Stray Kids $16M

#8 ATEEZ $14M

#9 LE SSERAFIM $8M

#10 NCT DREAM $7M — chart data (@chartdata) December 11, 2023

Billboard Boxscore也統計了這期間各團舉辦演唱會的次數，如下：

1. BLACKPINK 29次



2. SUGA（BTS） 26次



3. TWICE 18次



4.TXT 27次



5. SEVENTEEN 12次



6. ENHYPEN 19次



7. Stray Kids 8次



8. ATEEZ 10次



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9. LE SSERAFIM 9次



10. NCT DREAM 4次



排行榜也引起了各團粉絲和廣大網友們的關注，紛紛留言稱：「SUGA一個人？？20多場？？排第二？？太厲害了吧」、「TXT意外地能賺錢啊」、「TXT比SVT還要多？個人受益也比SVT多吧，畢竟一團5人一團13人」、「BLACKPINK真的無人能及」、「一個人都已經是第二了，完整體的BTS一定會殺瘋的」、「 TWICE18場演出就掙那麼多，瘋了瘋了」、「BLACKPIN都沒有算亞洲和安可場吧」、「ENHYPEN也很了不起啊，還剩下好多場巡演」、「看來YG不會死」、「這個榜單也反映了SM的團在海外沒什麼人氣」等。

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