2023K-POP偶像團巡演收益TOP10：BLACKPINK強勢登頂，第2名以一人之力擋下8團

2023年，不少韓國偶像團都舉辦了世界巡迴演唱會、本土演唱會等，那一團吸金能力最強呢？
美國Billboard Boxscore發佈了「2023K-POP偶像團巡演收益TOP10」的榜單，BLACKPINK以1.48億（美元，摺合韓幣為1948億）的收益登頂，排在第二名的則是防彈少年團的SUGA，以一己之力拿下亞軍。 緊接其後的有TWICE、TXT、SEVENTEEN、ENHYPEN、Stray Kids、ATEEZ、LE SSERAFIM和NCT DREAM。 官方表示因有的團隊還在巡演中，該榜單只統計了2022年11月1日至2023年9月30日舉辦的演出場次。
Highest grossing touring K-Pop acts in 2023 (Billboard Boxscore):— chart data (@chartdata) December 11, 2023
#1 BLACKPINK $148M
#2 SUGA $57M
#3 TWICE $54M
#4 TOMORROW X TOGETHER. $47M
#5 SEVENTEEN $43M
#6 ENHYPEN $33M
#7 Stray Kids $16M
#8 ATEEZ $14M
#9 LE SSERAFIM $8M
#10 NCT DREAM $7M
Billboard Boxscore也統計了這期間各團舉辦演唱會的次數，如下：
1. BLACKPINK 29次
2. SUGA（BTS） 26次
3. TWICE 18次
4.TXT 27次
5. SEVENTEEN 12次
[17'S] SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN— SEVENTEEN Japan (@pledis_17jp) December 10, 2023
大阪公演、たくさんのエネルギーを届けてくれてありがとうございました
すべての瞬間が大事な思い出です
CARATのみなさん、またすぐに会いましょう#SEVENTEEN #SVT_TOUR_FOLLOW #FOLLOW pic.twitter.com/G610mNGnjI
6. ENHYPEN 19次
#ENHYPEN #JAKE #FATE_IN_CHICAGO— ENHYPEN (@ENHYPEN_members) October 23, 2023
ENGENE~~~
THANK YOU FOR ALL THE MEMORIES
Engene x Enhypen forever pic.twitter.com/m4K2r63NNh
7. Stray Kids 8次
5-STAR Dome Tour 2023 Seoul Special (UNVEIL 13) | [Stray Kids : Docuseries(다큐시리즈)] https://t.co/0feQ8PF4lF#StrayKids #스트레이키즈#Docuseries #다큐시리즈#5_STAR_DOMETOUR#5_STAR_DOMETOUR_Seoul_Special_UNVEIL13#YouMakeStrayKidsStay pic.twitter.com/chrYuXZcpd— Stray Kids (@Stray_Kids) November 28, 2023
8. ATEEZ 10次
THE WORLD EP.FIN : WILL in the UK— ATEEZ(에이티즈) (@ATEEZofficial) December 7, 2023
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THE WORLD EP.FIN : WILL is changing the game in the UK thanks to ATINYs
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1 DAY LEFT to join the Craziness
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*All sales count towards the UK Official Charts*
⠀#WILL #미친폼 #Crazy_Form #ATEEZ… pic.twitter.com/lW6e2if3UF
9. LE SSERAFIM 9次
10. NCT DREAM 4次
Yo Boston, we here at Jingle Ball!#NCTDREAM #NCT#Jingle_Ball_Tour #BOSTON pic.twitter.com/UlB5WAl17V— NCT DREAM (@NCTsmtown_DREAM) December 10, 2023
排行榜也引起了各團粉絲和廣大網友們的關注，紛紛留言稱：「SUGA一個人？？20多場？？排第二？？太厲害了吧」、「TXT意外地能賺錢啊」、「TXT比SVT還要多？個人受益也比SVT多吧，畢竟一團5人一團13人」、「BLACKPINK真的無人能及」、「一個人都已經是第二了，完整體的BTS一定會殺瘋的」、「 TWICE18場演出就掙那麼多，瘋了瘋了」、「BLACKPIN都沒有算亞洲和安可場吧」、「ENHYPEN也很了不起啊，還剩下好多場巡演」、「看來YG不會死」、「這個榜單也反映了SM的團在海外沒什麼人氣」等。
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