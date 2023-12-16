《花樣青春》新系列《NANA TOUR》來啦！羅PD當「導遊」帶SEVENTEEN遊義大利，預告就超爆笑 XD

《NANA TOUR with SEVENTEEN》是羅暎錫PD和申孝貞PD共同執導的《花樣青春》新系列，15日也公開預告！

預告一開始是 DK 在和父母親通電話，DK 說是從日本（演唱會）突然被拉到這裡的，媽媽說：「所以才是《花樣青春》嘛！你的選擇太對了！」DK 又說這次的節目不是《花樣青春》而是《NANA TOUR》，自己也不知道是什麼樣子的節目。



《NANA TOUR》是由羅PD擔任領隊導遊，旅遊期間他會跟成員們介紹義大利的歷史、幫大家拍照。預告介紹每位成員特徵，因腳傷無法一起同行的隊長 S.COUPS ，也會以各種方式登場，還剪輯大家一直在吃東西的片段，Hoshi：「我覺得成員們吃東西都很香！」勝寛：「一個半小時之後又要吃晚餐了！」



羅導遊同時也是遊戲專家，當然少不了玩遊戲的部分，羅PD：「來！我要出題了！」淨漢馬上喊了自己的名字，羅PD：「叮！」淨漢：「就是不打算給我加分吧？」看了《吵吵鬧鬧》後很期待兩人的化學反應啊！最後「寂靜中的吶喊」根本是在考驗誰不生氣吧～而 SEVENTEEN 的《NANA TOUR》共有6集，1月5日在 tvN 播出，完整版則會在 Weverse 公開。



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