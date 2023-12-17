萬元的幸福沒有了！在首爾10000元只能吃到這4類

韓國近幾年物價飛升，8類最具本土代表性的餐飲價格從年頭到年尾也數次漲價，另不少民眾直呼「吃不起飯」。（本文不涉及便利店、路邊攤價格！！！！）

日前，韓國消費資源價格信息綜合網站「金價格」公開了首爾地區紫菜包飯卷、泡菜湯、炸醬麵等最常見餐飲的價格，紫菜包飯卷從10月的3254元（韓幣，平均價格/下同）上漲至11月的3294元。 同期間的泡菜湯+飯的價格也從7846元漲到了7923元。



而2022年7月紫菜包飯還只有2969元，同年8月就突破了3000元，之後一路上漲，9月為3215，10月為3254，11月為3292。 今年1月時，泡菜湯還是7654元，5月漲至7846元，該價格維持了5個月後，11月漲到了7923元。

剩下的6類為炸醬麵7069元、刀削麵8962元、冷麵11308元、烤五花肉（1人份/200g）19253元、參雞湯16846元、拌飯10577元，雖然維持了10月的價格，但也比前兩年貴上許多，市民們早覺得外出就餐的費用過高。



根據以上的數據，在首爾市區內10000塊能吃到的只有紫菜包飯卷、炸醬麵、刀削麵和泡菜湯這4種。

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