万元的幸福没有了！在首尔10000元只能吃到这4类

韩国近几年物价飞升，8类最具本土代表性的餐饮价格从年头到年尾也数次涨价，另不少民众直呼「吃不起饭」。（本文不涉及便利店、路边摊价格！！！！）

日前，韩国消费资源价格信息综合网站「金价格」公开了首尔地区紫菜包饭卷、泡菜汤、炸酱面等最常见餐饮的价格，紫菜包饭卷从10月的3254元（韩币，平均价格/下同）上涨至11月的3294元。 同期间的泡菜汤+饭的价格也从7846元涨到了7923元。



而2022年7月紫菜包饭还只有2969元，同年8月就突破了3000元，之后一路上涨，9月为3215，10月为3254，11月为3292。 今年1月时，泡菜汤还是7654元，5月涨至7846元，该价格维持了5个月后，11月涨到了7923元。

剩下的6类为炸酱面7069元、刀削面8962元、冷面11308元、烤五花肉（1人份/200g）19253元、参鸡汤16846元、拌饭10577元，虽然维持了10月的价格，但也比前两年贵上许多，市民们早觉得外出就餐的费用过高。



根据以上的数据，在首尔市区内10000块能吃到的只有紫菜包饭卷、炸酱面、刀削面和泡菜汤这4种。

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