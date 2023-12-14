李聖經&AKMU李燦赫合唱MV不到1天破百萬觀看！上次合作的《冰雪奇緣》OST也不能錯過！

模特兒出身的李聖經，會演戲又會唱歌已不是新聞，不只唱過自己演的戲劇OST，還和歌手The Papers、Eddy Kim、PSY與LOCO合唱過，最新合作對象是YG娛樂同門的AKMU（樂童音樂家）李燦赫！

李聖經首度用歌手身分及個人名義推出的單曲〈Eat Sleep Live Repeat（好好吃飯好好生活）〉與AKMU李燦赫合作，音源與MV昨（13）日上線，MV不到一天就破百萬觀看，歌曲本身與MV的拍攝，用慵懶氛圍道出分手後的心境，頗受網友喜愛。



底下網友留言「歌太好聽了真的！！很棒的，像驚喜禮物一樣的歌曲……李聖經演員歌也唱得很好……李燦赫狀態瘋了，歌曲太好聽差點流淚了……我會聽到膩的，愛你們」、「離別也要裝酷，不錯啊，是讓腦袋清醒的節奏，作曲家好像很能理解」、「漂亮的人唱著漂亮的歌啊！」……等等。



李聖經與李燦赫聲音搭配成功激發出化學反應，而這其實是他們第三次合作了。李聖經2016年就曾演出AKMU〈RE-BYE〉MV，今年李聖經也受邀AKMU主持的音樂脫口秀《The Seasons》第三季。《The Seasons》節目上，李聖經和李燦赫演唱迪士尼動畫冰雪奇緣歌曲〈Love Is an Open Door〉，兩人清澈嗓音配合得當驚豔全場，和此次的〈Eat Sleep Live Repeat〉完全是不同風格，節目片段釋出3個月在YouTube已近300萬觀看次數，IG短短幾秒的片段也高達49萬讚數。



李聖經起初就因為隨口唱《阿拉丁》主題曲〈A Whole New World〉，歌聲甜美具穿透性一鳴驚人，直至今日仍有不少人讚嘆她就是「迪士尼公主」，如今發行歌曲〈Eat Sleep Live Repeat〉又讓人聽見不同風格的李聖經、聽見她的突破性。



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